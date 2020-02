Was das Philipp-Melanchthon-Gymnasium alles anbietet

Meine

Für die Eltern von Viertklässlern gibt es derzeit wohl wenige wichtigere Fragen als die anstehende Schulwahl. Das Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Meine nutzte den Tag der Offenen Tür, um bei dieser Gelegenheit einen Einblick in die Schule und ihre Besonderheiten zu geben.

Während es für die (Noch-)Grundschüler im Schnupperunterricht einen Einblick in den Schulalltag am PMG gab, stellte Schulleiter Stephan Oelker die Besonderheiten seiner Schule heraus: Um den Übergang zu erleichtern, findet in Jahrgang 5 nicht nur zusätzlicher Pädagogikunterricht statt, auch werden die Kernfächer vertieft und mit individueller Förderung unterrichtet. Möglich macht diese Förderung das Ganztagskonzept, das, langsam in Klasse 5 beginnend, in Jahrgang 10 schließlich zwei Ganztage vorsieht. Für diese stehen den Schülern zahlreiche Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung, in denen sie ihren eigenen Interessen nachgehen können.

Wie die Schülerpaten helfen

Auch die Schülerschaft des PMG engagiert sich, um den „Kleinen“ den Start an der Schule leichter zu machen: Allen fünften Klassen stehen sogenannte „Schülerpaten“ aus den oberen Jahrgängen zur Verfügung, die bei kleineren und größeren Problemen Ansprechpartner sind und Hilfe leisten.

Betont wurde auch die rasch voranschreitende Digitalisierung, die Klassenzimmer sind nicht nur technisch modern ausgestattet, im Zuge des iPad-Projekts werden die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8 – derzeit mit Modellcharakter – mit Tablets ausgestattet, die im Unterricht zur Verfügung stehen. So passt sich das PMG an die Erfordernisse einer digitalen Welt an und bereitet Kinder auf die Zukunft vor. Es ist aber natürlich nicht in erster Linie die Technik, die das PMG auszeichnet, vielmehr sind es das gelebte Miteinander (beispielsweise im verpflichtenden gemeinsamen Mittagessen) und das evangelische Profil, das in kurzen wöchentlichen Andachten Raum zur Besinnung gibt.

Zahlreiche Akteure

Einen Einblick in zahlreiche dieser Aspekte konnten sich Eltern und Schüler am Nachmittag in geleiteten Führungen verschaffen, so gab es zahlreiche Informationen beispielsweise zum Fremdsprachenprogramm oder den Wahlpflichtangeboten. Neben zahlreichen anderen Akteuren wie der Verwaltung, der Schulsozialarbeit oder den Hausmeistern zeigen sich am PMG dankenswerterweise auch die Eltern sehr engagiert: Am Tag der Offenen Tür organisierte der Freundeskreis des PMG zusammen mit den Schülern der Q1 ein hervorragendes Büfett, das keinerlei Wünsche offen ließ.

Für die Anmeldung am PMG, die auch online möglich sein wird, stehen folgende Zeitung zur Verfügung: Mittwoch, 26. Februar, 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 27. Februar, 14 bis 18 Uhr, Freitag, 28. Februar, 10 bis 15 Uhr. Sollte keiner dieser Termine möglich sein, sind auch individuelle Lösungen möglich.

