In die Beschleunigung des Internets in der Gemeinde Vordorf ist Bewegung gekommen. Seit Mitte August läuft die Vermarktungsphase des Anbieters Deutsche Glasfaser. Er ist zuversichtlich, die benötigte Quote von 40 Prozent Vertragsabschlüssen zu erreichen. Die Werbetrommel rührt auch die Bürgerinitiative i38533, die sich seit langem für Glasfaser in der Gemeinde stark macht.

In den drei Ortsteilen der Gemeinde Vordorf geht es um 1200 Haushalte, die theoretisch angeschlossen werden können, teilt Christian Morag von Deutsche Glasfaser auf AZ-Nachfrage mit. „Darüber hinaus erstreckt sich die Nachfragebündelung auch auf die Gemeinden Adenbüttel, Rötgesbüttel, Schwülper und Meine. In Summe sprechen wir von etwa 7 200 Haushalten.“ In Didderse ist das Unternehmen einen Schritt weiter, dort erfolgte Anfang August der Spatenstich.

Lahme Verbindung in Rethen: Tobias Bäustmann von der Bürgerinitiative i38533 macht sich seit langem für Glasfaser in der ganzen Gemeinde Vordorf stark. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Abfrage in den anderen Gemeinden des Papenteichs habe erst begonnen. Der Rücklauf liege zurzeit zwischen drei und vier Prozent. Doch die Vermarktungsphase laufe noch bis 7. November. „Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass wir in allen Gemeinden der Samtgemeinde Papenteich die benötigte Quote erreichen können“, so Morag. Zwar stehe man am Anfang, aber die ersten Zahlen seien schon viel versprechend.

Bürgerinitiative wirbt mit Infoflyer für Glasfaseranschluss

Auch die Bürgerinitiative i38533 ist optimistisch, dass die Gemeinde Vordorf die Quote von 40 Prozent erreichen wird. Die Mitstreiter um Tobias Bäustmann haben in der Vergangenheit schon medienwirksam auf die Missstände mit zu langsamem Internet aufmerksam gemacht. Erst kürzlich haben sie einen Infoflyer aufgelegt und an alle Haushalte verteilt. „Der Flyer enthält allgemeine Infos zum Thema Glasfaser sowie auch Argumente, sich für einen Anschluss zu entscheiden. Darüber hinaus haben wir kurz ein paar wesentliche Fakten zum Thema Altverträge, Rufnummern und Baumaßnahmen mit eingefügt.“ Der Initiative sei besonders wichtig, die Einwohnerinnen und Einwohner mit Argumenten zu überzeugen.

ZDF-Doku über langsames Internet in Vordorf Wie langsam das Internet in Vordorf ist, hat sich bis zum ZDF herum gesprochen. Für einen Beitrag über Probleme bei der Digitalisierung auf dem Lande war im Juni ein Fernsehteam vor Ort. Laut Tobias Bäustmann von der Bürgerinitiative i38533 läuft der 30-minütige Beitrag voraussichtlich am Mittwoch, 2. September, ab 22.45 Uhr im ZDF in der Reihe „Zoom“. Ein ursprünglicher Sendetermin im Juli war verschoben worden.

Online-Infoabende für Interessierte

Das Unternehmen selbst hat jeden Haushalt zu Online-Infoabenden eingeladen. Morag: „Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es uns leider nicht möglich, diese Abende wie gewohnt live vor Ort durchzuführen. Als Alternative greifen wir jedoch auf die Videokonferenzsoftware Zoom zurück.“ Für die Übertragung sollte auch die bisher zur Verfügung stehende Bandbreite reichen. Die Info-Schalte für Meine lief bereits, am Donnerstag ab 19 Uhr läuft sie für Adenbüttel, Rötgesbüttel, Schwülper und Vordorf. Mit den Einladungen seien auch Zugangsnummer und Anleitung rausgegangen.

Servicepunkte eingerichtet

Ansonsten hat Deutsche Glasfaser drei Servicepunkte eingerichtet: mittwochs von 15 bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Adenbüttel, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr an der Braunschweiger Straße 7 in Groß Schwülper sowie auf dem Marktplatz in Meine (als Container).

Von Dirk Reitmeister