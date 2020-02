Schlafzimmerbrand: 57 Feuerwehrleute im Einsatz

Vordorf

Großer Feuerwehreinsatz am Donnerstag gegen 23.50 Uhr in der Straße Rosengarten: Ein Brand im Schlafzimmer verletzte die beiden Hausbewohner durch Rauchgase. Sie kamen in eine Klinik.

Mit geringem Wassereinsatz ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude und löschte das Feuer der Betten im Schlafzimmer. Weitere Feuerwehrleute legten zur Sicherheit Schlauchleitungen zur Rückseite des Gebäudes.

„Am Einsatzort waren 57 Feuerwehrleute aus Vordorf, Meine und Rethen. Die Zusammenarbeit beim Einsatz ist gut gelaufen“, berichtet Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Christian Schnelle. Gemeindebrandmeister Peter Chlebik war auch am Einsatzort. Das Einfamilienhaus in der Straße „ Rosengarten“ wurde gründlich gelüftet. Zwei Rettungswagen und die DRK Schnell-Einsatzgruppe waren auch am Ort. Kurz nach 1 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.

Von Bernd Behrens