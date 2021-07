Meine

Die Samtgemeinde Papenteich startet ein neues langfristiges Infrastruktur-Großprojekt. Es geht um Sporthallen an Grundschulstandorten. Vorbild sind die Feuerwehrhaus-Neubauten der vergangenen und kommenden Jahre. Der Antrag von SPD, CDU und Grünen fand eine breite Mehrheit in der jüngsten Sitzung.

Den Ausschlag hat die Sporthalle an der Margret und Rolf Rettich Schule in Vordorf gegeben – konkreter ein Antrag der Gemeinde Vordorf, die Samtgemeinde möge bei der Sanierung die Federführung übernehmen. Nach dem Antrag von SPD, CDU und Grünen soll die Samtgemeinde einen Umbau der Halle prüfen und als Alternative die Kosten für einen Neubau dem gegenüber stellen. Der Samtgemeinderat will die Zahlen bis Ende des dritten Quartals vorliegen haben, um über einen Posten im Haushalt des kommenden Jahres beschließen zu können.

In der Sitzung des Samtgemeinderats vereidigt: Rötgesbüttels Feuerwehr hat ein neues Führungsduo. Quelle: Dirk Reitmeister

Weitere Themen im Samtgemeinderat Kleine Zeitreise zurück in den Winter 2014/15 im Papenteicher Samtgemeinderat: Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn versicherte auf eine Anfrage von Dr. Ulrich-Dieter Standt (SPD) zum Winterdienst, dass sich die Samtgemeinde auch um die Räumung an ihren unbewohnten Liegenschaften kümmert. Sich auf Vorfälle vor sechseinhalb Jahren beziehende Vorwürfe Standts, die Samtgemeinde habe falsche Angaben gemacht, wies sie zurück – vor allem für ihre Amtszeit. Sie mache aber auch ihrem Vorgänger keine Vorwürfe. Neues Kommando für die Feuerwehr Rötgesbüttel: Kielhorn vereidigte nach Ratsbeschluss Mike Hausmann als neuen Ortsbrandmeister und Henrik Hofmann zum Vize. Diskussion um das künftige Feuerwehrhaus in Rötgesbüttel: Wie bei den anderen Feuerwehrhäusern, etwa in Wedesbüttel, Vordorf und Grassel, soll die jeweilige Gemeinde der Samtgemeinde das Grundstück zur Verfügung stellen. Timm Brandes (CDU) stimmte als einziger dagegen: „Wir sollten das Grundstück im Eigentum haben.“ Der Samtgemeinderat beschloss auch die Vergabe des Planungsauftrags für das neue Feuerwehrhaus in Rötgesbüttel. Laut Hermann Schölkmann, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft und Bürgermeister in Rötgesbüttel, hat der Gemeinderat am Abend vorher den Bebauungsplan beschlossen.

Aus Sicht der Gestaltungsgemeinschaft aus SPD, CDU und Grünen soll Vordorf nur der Anfang sein. Langfristig soll die Samtgemeinde an allen Grundschulstandorten eine für den Schulsport genormte Einfeldhalle zur Verfügung stellen. Dazu sollen die vorhandenen Hallen in das Eigentum der Samtgemeinde übergehen. Kosten für Sonderwünsche, die für Schulsport nicht erforderlich wären – etwa mehr Felder auch zur Breitensportnutzung –, sollen die Gemeinden tragen.

Nach Vordorf sollen Rötgesbüttel und Adenbüttel an der Reihe sein. Der Gestaltungsgemeinschaft schwebt ein Zehn-Jahres-Rhythmus vor. Das ist Arne Brömer von der Wählergemeinschaft zu langwierig. Er beantragte, den entsprechenden Satz im Antrag der Gestaltungsgemeinschaft gegen ein „so schnell wie möglich nach den finanziellen Möglichkeiten der Samtgemeinde“ auszutauschen, fand dafür aber keine Mehrheit.

Zehn-Jahre-Rhythmus: Nicht den Haushalt überlasten

„Wir sind ganz bewusst vorsichtig rangegangen, weil wir unseren Haushalt nicht überfordern wollen“, verteidigte Telse Dirksmeyer-Vielhauer (CDU) den Zehn-Jahres-Rhythmus. Darüber hinaus sei die auf Platz drei stehende Adenbütteler Halle noch nicht so alt, dass sie in wenigen Jahren bereits abgeschrieben wäre.

Hermann Schölkmann, Fraktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft und Bürgermeister der Gemeinde Rötgesbüttel, kündigte für letztere schon mal einen Antrag an. Deren Gemeinderat habe am Vorabend das Ansinnen beschlossen, dass die Samtgemeinde 75 Prozent der Unterhaltungskosten für die Halle übernehmen möge.

Industriehalle: „Bin da immer auf Betonboden geknallt“

Nach Ansicht von Frank Engeler (SPD) ist es höchste Eisenbahn, dass an Stelle der alten Industriehalle in Vordorf eine akkurate Einfeldhalle für den Schulsport entsteht. Industriehalle sage schon alles, kommentiert er mit Blick auf seine eigene Schulzeit die Ausstattung mit dem harten Untergrund unter nur wenigen Zentimetern Hallenboden: „Ich bin da immer auf Betonboden geknallt“, berichtet er von seinem Schulsport seinerzeit.

Von Dirk Reitmeister