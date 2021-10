Meine

Es darf gefeiert werden: Gleich für zwei Partys gab jetzt der Papenteicher Samtgemeinderat in seiner letzten Sitzung der Wahlperiode grünes Licht. Dabei wirft auch das 50-jährige Jubiläum der Samtgemeinde im kommenden Jahr sein Licht voraus.

Kurz vor den Sommerferien soll ein Open-Air-Konzert im Papenteich steigen. Die Jugendförderung hat dazu eine grobe Vorplanung erarbeitet. Anlass dafür war eine Befragung unter Jugendlichen nach ihren Wünschen. Demnach könnten ein oder zwei Bands aus der Region auftreten, voraussichtlich auf dem Festplatz in Rötgesbüttel. Kosten für Technik, Bühne, Toiletten, Mithelfer, Gage, Gema, Sanitäter, Feuerwehr, Security, Werbung und mehr: Die Jugendförderung kalkuliert mit rund 10 000 Euro.

Abstufung der alten B 4: Der Neubau der vierspurigen Trasse zwischen Gifhorn und Braunschweig war Thema im Papenteicher Samtgemeinderat. Quelle: Christian Opel Archiv

Schon in diesem Jahr sind dafür entsprechende Vorverträge zu schließen, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. „Da eine Vielzahl von Veranstaltungen der Jugendförderung im laufenden Haushaltsjahr 2021 coronabedingt nicht stattfinden werden, ist jetzt schon abzusehen, das erhebliche Haushaltsmittel ungenutzt bleiben. Diese könnten für das Open-Air-Konzert der Jugendförderung eingesetzt werden.“ Das sah der Samtgemeinderat einstimmig genauso.

Ebenso beschlossen hat er einen Antrag von Ute Heinsohn-Buchmann (SPD) auf eine „After-Corona-Party“ im Frühsommer. „Spätestens im kommenden Jahr dürfte der Schutz aller durch lmpfungen gegen das Virus erreicht sein,“ Ein Kulturfest würde zu dem gesellschaftlichen Miteinander beitragen, „Ich stelle mir ein Programm für Jung und Alt vor, unter anderem mit Musik aus dem Papenteich und mit einer Abschlussparty mit einer Liveband.“ Der Rat beschloss, dass bei der 50-Jahr-Feier der Samtgemeinde Papenteich unter Beteiligung der Gemeinden und Vereine die Bevölkerung des Papenteichs teilhaben kann und insbesondere kulturelle Angebote für Jedermann vorhanden sind.

Personalien bei der Feuerwehr Ehrungen und Ernennungen: Personalien bei der Feuerwehr waren Themen im Samtgemeinderat Papenteich. Gemeindebrandmeister Peter Chlebik und sein Stellvertreter Eberhard Stolzenburg hat das Gremium für weitere sechs Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Als stellvertretende Ortsbrandmeister ernannte der Rat Steffen Brandt in Bechtsbüttel und Sören Laubach in Rothemühle/Walle (kommissarisch). Geehrt wurden die ehemaligen Ortsbrandmeister Jörg Brandes aus Rethen, Oliver Bernhardt aus Groß Schwülper und Matthias Müller aus Rötgesbüttel mit dem Titel Ehrenortsbrandmeister, Lutz Jäger (Meine) mit Urkunde und silberner Anstecknadel und Rouven Langanke aus Abbesbüttel mit Urkunde.

Schulen waren auch Thema in der Sitzung. So beschloss der Rat bei einer Enthaltung, in den Schulen grundsätzlich dezentrale Einzelraumanlagen zu installieren. Voraussetzung ist eine 80-prozentige Förderung durch den Bund. Ebenfalls bei einer Enthaltung ging der Punkt „Grundsatzbeschluss zur Außenanlage für den Schulsport“ an der Grundschule Schwülper durch. Vorgesehen ist eine kombinierte Lauf- und Anlaufbahn mit Sprunggrube, ein Kleinspielfeld (44 mal 32 Meter), einfache Toiletten und ein kleiner Lagerraum. Über Pachtvertrag oder Kaufoption des Grundstücks soll die Verwaltung mit der Eigentümerin verhandeln.

Verschoben: Über die Ausfahrsituation am Feuerwehrhaus Meine soll der neue Samtgemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen sprechen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Über die Ausfahrt am Feuerwehrhaus Meine spricht der Rat später

Für rund 70 000 Euro schafft die Samtgemeinde für die Gemeindefeuerwehr ein neues Mehrzweckfahrzeug an. Dieser Beschluss ging einstimmig durch. Keine Entscheidung gab es zur Verbesserung der Ausfahrt am Feuerwehrhaus Meine, wo angedacht ist, die gepflasterte Parkfläche zu erweitern, damit die großen Einsatzfahrzeuge mehr Platz haben auf dem Weg zum Einsatz. Auf Antrag von SPD-Fraktionschef Randolf Moos hat der Samtgemeinderat diesen Punkt verschoben in die Haushaltsberatungen Anfang Februar.

Was der Samtgemeinderat beim B 4-Neubau für wichtig hält

„Punkte, die sich zum Guten gewendet haben“, sieht Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn bei den Planungen zur neuen B 4. So soll die alte B 4 nach dem Neubau der vierspurigen Trasse nicht zur Gemeinde-, sondern zur Kreisstraße umgewidmet werden. Und zwischen Vordorf und Meine wird entlang der Trasse der entfallenden K 58 ein neuer Geh- und Radweg gebaut. Deshalb beschloss der Samtgemeinderat die Stellungnahme des Papenteichs zu den B-4-Planungen der Landesbehörde, die Planungen entsprechend so beizubehalten. Er mahnt aber weiterhin an, die berechneten Immissionen nach dem Bau zu überprüfen und bei Überschreitungen Maßnahmen zu ergreifen. Weiterhin merkt die Samtgemeinde eine noch nicht ausreichend erläuterte Erreichbarkeit der neuen B 4 für Rettungskräfte an.

Von Dirk Reitmeister