Rötgesbüttel

Die Planungen zum Neubau des Feuerwehrhauses in Rötgesbüttel nehmen Fahrt auf. Auf dem künftigen Standort neben dem südlichen Ortseingang an der B 4 hat die Samtgemeinde inzwischen das Baufeld freigeräumt, sprich Büsche und Bäume gefällt. Ortsbrandmeister Mike Hausmann und seine Leute fiebern dem Neubau schon entgegen.

Vier Einsatzfahrzeuge hat die Stützpunktwehr in Rötgesbüttel. Aber ein altes Gerätehaus mit nur drei Garagen. Der vierte Wagen steht in einem Carport der Gemeinde. „Es ist halt nur ein Carport“, sagt Hausmann. „Gerade bei dem Wetter jetzt ist das keine schöne Lösung.“ Auch der bisherige enge Standort zwischen Gemeindebüro und Kindertagesstätte birgt viele Nachteile. Wenn ein Einsatz mit dem Kita-Schluss zusammen fallen, werde es eng an der Stelle. Ganz abgesehen von den Autos, die oft die Zufahrt zuparkten.

Bodengutachten und Vermessung sind bereits erfolgt: Aktuell arbeitet das Architektenbüro am Entwurf zum Neubau des Rötgesbütteler Feuerwehrhauses an der südlichen Ortseinfahrt der B 4. Quelle: Sebastian Preuß

Eng ist es laut Hausmann auch im Gerätehaus. Die Spinde stehen in der Fahrzeughalle, zwei Einsatzkräfte teilen sich einen. „Duschen haben wir zurzeit keine.“ Der Sanitärtrakt für Frauen sei ein Provisorium. Im Schulungsraum könnten Kinder und Jugendliche nichts Erarbeitetes mal über Nacht stehen lassen. Und ihre Materialien sind auf dem Dachboden. „Es ist schwierig, die Kiddies bei Laune zu halten.“

Doch die Aussichten sind deutlich besser. Das neue Feuerwehrhaus an der B 4 werde besser zu erreichen sein, bekomme mindestens vier Fahrzeugboxen, großzügige Umkleiden, „einen vernünftigen Schulungsraum“ mit Trennwand und einen Lehrmittelraum. Im Gespräch sei man über eine mögliche fünfte Fahrzeugbox für die Kreisfeuerwehr und ihre Bereitschaft. „Die sucht generell Unterstellmöglichkeiten für ihre Fahrzeuge“, weiß Hausmann. „Da wir als Stützpunktwehr personell gut aufgestellt sind, bietet sich das an.“

Vor allem in einem Punkt freut sich Hausmann über eine Verbesserung im Einsatzfall. „Wir haben künftig eine vernünftige Schwarz-weiß-Trennung.“ Das bedeutet, dass Privatkleidung und Einsatzkleidung künftig nicht mehr in Kontakt kommen, erläutert Hausmann. Die Kameraden kämen im Privatauto mit ihrer privaten Kleidung zum Feuerwehrhaus, zögen sich dort um, fahren zum Einsatz und zögen sich nach Rückkehr und Durchgang im Dekontaminationsbereich in der Umkleide wieder um. „So haben wir keine Kontaminationsverschleppung im Gebäude.“ Es bleibe auf einen überschaubaren Bereich beschränkt.

Neues Feuerwehrhaus Rötgesbüttel: Das ist bislang passiert

Mit der Fällung von Büschen und Bäumen am neuen Standort habe man den Weg frei gemacht für das Bodengutachten, sagt Markus Pape von der Samtgemeinde Papenteich. Dieses und die Vermessung seien bereits erledigt. Aktuell sei der Architekt mit dem Entwurf beauftragt. Dieser soll im ersten Quartal der Politik zum Beschluss vorgelegt werden. Dann werde sich auch der Fahrplan des Neubaus abzeichnen. Der Feuerschutzausschuss hatte im November bereits dem Etat von 2,65 Millionen Euro, verteilt auf dieses und das kommende Jahr, zugestimmt.

Samtgemeinde Papenteich bindet Rötgesbüttels Feuerwehr in Planung ein

Hausmann lobt die Samtgemeinde, „dass sie uns in die Entscheidung eingebunden hat“. Man habe gemeinsam zusammen gesessen und über den Neubau gesprochen. „Man ist auf unsere Bedürfnisse eingegangen.“

Von Dirk Reitmeister