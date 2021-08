Sachspenden gefragt: Adenbüttelerin Tina Krahmann-Meinecke fährt wieder ins Ahrtal

Adenbüttel

Die Adenbüttelerin Tina Krahmann-Meinecke steht noch ganz unter dem Eindruck der Bilder, die sich ihr bei ihrem vierten Hilfstransport ins Ahrtal eingebrannt haben: „Das Ausmaß der Schäden ist über die Medien nicht ansatzweise vermittelbar.“ Insgesamt acht Gemeinden hat sie vorigen Samstag zusammen mit zwei Feuerwehrkameraden aus Ohnhorst besucht, um dort zielgerichtet dringend benötigte Hilfsgüter abzugeben. „Wir fahren auch in die abgelegenen Ortschaften, wo die Leute keine Möglichkeit oder einfach nicht mehr die Kraft haben, zu den Sammelstellen zu gehen.“

So traf sie in Ahrbrück wieder mit Reinhard und Marianne Olschewski zusammen, die nicht nur selbst betroffen sind, sondern die gezielte Weiterverteilung der Sachspenden organisieren. „Hilfe zur Selbsthilfe ist unsere Devise!“, betont Krahmann-Meinecke, die sehr froh darüber ist, dass ihr Arbeitgeber, das Gesundheitsamt Gifhorn, sie inzwischen vom Wochenenddienst befreit hat, sodass sie auch weiterhin jeden Samstag in der Frühe mit einem Hilfstransport ins Ahrtal aufbrechen kann. Das steht und fällt allerdings damit, dass sie ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommt und sich jemand findet, der für das Spritgeld für etwa 900 Kilometer aufkommt. Spenden dafür können per PayPal an strunztina@aol.com geschickt werden, das ist Krahmann-Meineckes Konto.

Kollegen und Feuerwehrleute sammeln innerhalb von 24 Stunden so viel, dass der Bulli voll ist

„Meine Motivation, den Flutopfern zu helfen, rührt zum einen daher, dass ich direkt nach der Katastrophe für sieben Tage dienstlich ins Ahrtal abgeordnet war und mit dem Leid der Menschen dort direkt konfrontiert war“, erklärt sie ihren Einsatz. „Außerdem hat es mich beflügelt, dass meine Kollegen aus dem Gesundheitsamt und die Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst damals gleich nach meinem ersten Spendenaufruf innerhalb von 24 Stunden so viele Hilfsgüter gesammelt hatten, dass der Bulli bis oben hin voll war.“

Hilfsgüter auch aus Adenbüttel: In Dernau am Bahnhof ist eine Sammelstelle. Quelle: privat

Unterstützung erfährt die umtriebige Adenbüttelerin auch durch „Feuerwehr Pulling“, eine Gruppe von engagierten Kameraden, die sich ebenfalls der Fluthilfe verschrieben haben. „Vor zwei Wochen waren wir mit zehn Fahrzeugen voller Hilfsgütern und Fahrern aus den Landkreisen Wolfenbüttel und Osterode im Ahrtal“, berichtet Tina Krahmann-Meinecke, die auch Ende jeder Woche in Ohnhorst/Gravenhorst und Adenbüttel Halt macht, um Sachspenden einzuladen.

Möbelspenden können jetzt schon angemeldet werden

Da die Flutopfer im Ahrtal immer noch damit beschäftigt sind, ihre Häuser zu entkernen und zu trocknen, ist noch nicht absehbar, wann sie Möbelspenden gebrauchen können – Anmeldungen dafür sind aber schon unter Tel. (0162) 60 34 913 möglich.

Benötigt werden akut folgende Sachspenden, die bis Freitag, 20. August, im Gemeindebüro abgegeben werden können: Werkzeuge wie Vorschlag- und Presslufthammer, Kreissägen, Stemmeisen, Schaufeln, Trocknungsgeräte, Aggregate, Nasssauger, Hochdruckreiniger, aber auch Ohrenschutz, Stirnlampen, Baumasken, Schutzbrillen, Spannungsmesser, Spanngurte, Klebe- und Panzerband. Darüber hinaus Glühbirnen und Fassungen, LED-Lampen, Sicherheitsschuhe, Pinsel, Campingtoiletten-Tabletten und Planen. Für die Verpflegung der Anwohner und der Helfer Kaffeepulver, Bier, EnergyDrinks, Bananen, haltbares Brot, Fünf-Liter-Kanister Wasser, da die Trinkwasserversorgung vor Ort nicht funktioniert. Die jeweils aktuellen Listen können bei Facebook auf der Seite von Tina Krahmann-Meinecke abgerufen werden. Sie sagt: „Wir werden die von der Flut betroffenen Menschen so lange unterstützen, wie Hilfe benötigt wird – also bis Weihnachten oder länger!“

Von der AZ-Redaktion