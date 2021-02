Rötgesbüttels Rat tagt erstmals online – Eltern müssen keine Kita-Gebühren zahlen

So lange die Kita im Lockdown nur eine Notbetreuung anbietet, müssen nur diejenigen Elternbeiträge zahlen, die diese Notbetreuung in Anspruch nehmen. Mit diesem Beschluss schloss sich Rötgesbüttels Rat dem Vorgehen im gesamten Papenteich an. Nicht ganz so einvernehmlich ging es bei anderen Themen zu.