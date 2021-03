Rötgesbüttels Rat bekommt 19.000 Euro zurück

Rötgesbüttel

Der von der Samtgemeinde Papenteich in Rötgesbüttel geplante Neubau eines Feuerwehrhauses erfordert die Aufstellung eines Bebauungsplanes durch die Gemeinde. Der Rat fasste den entsprechenden Grundsatzbeschluss. Für den Haushaltsplan des laufendes Jahres war ein erneuter Ratsbeschluss nötig, denn „im von uns beschlossenen Plan steckte ein Rechenfehler“, sagte Bürgermeister Hermann Schölkmann. Aufgefallen war der erst bei der Prüfung durch die Kreisverwaltung: „Wir haben 19 000 Euro zu viel veranschlagt“, sagte der Bürgermeister. Folglich müsse man nun weniger Kredit aufnehmen. Der Rat nahm den Plan mit sieben Ja und vier Nein bei einer Enthaltung an.

Rötgesbüttels Rat möchte ein neues Baugebiet ausweisen, in dem auch Platz für Seniorenwohnen angedacht ist. Mehrere Flächen habe man ins Auge gefasst, doch es lief stets auf eine hinaus: das Ackerland zwischen Bundesstraße, Südfeld und Bahnlinie. „Wir haben mit den Eigentümern und möglichen Investoren gesprochen“, sagte Schölkmann. Konrad empfahl, nicht nur das Baugebiet zu betrachten, sondern die komplette Fläche zwischen jetzigem Gemeindebüro und Mühlenweg: „Wir wollen schließlich die gesamte Dorfmitte neu gestalten.“ Der Rat beschloss, dass die Verwaltung zunächst einen Anforderungskatalog fürs das neue Wohnbaugebiet erstellen soll.

Bürgermeister Schölkmann berichtete zudem von Frostschäden im Schießheim. „Das Wasser stand teils kniehoch“, sagte er. Auch die Decke habe unter dem Wassereinbruch gelitten. Zum Glück seien die Schäden über eine Versicherung abgedeckt. In ein bis zwei Wochen seien die Räume wohl wieder so weit trocken, dass eine Sanierung von Decke und Rückwand des Luftgewehrstandes möglich ist. Die Decke soll möglichst auch vom Schallschutz her aufgewertet werden.

Weitere Beschlüsse im Rat In den Wintergarten genannten Betreuungsraum der Kindertagesstätte sei bei Tauwetter Wasser eingedrungen, erklärte Bürgermeister Hermann Schölkmann dem Rat. Ein Fachmann habe dazu geraten, die Dacheindeckung grundlegend zu erneuern – auch aus Gründen der Wärmedämmung. Statt der derzeitigen Doppelstegplatten sollte man auf eine richtige Dacheindeckung setzen. Mike Losekamm (SPD) unterstützte das: „Gefühlt sind es im Wintergarten bei nur sieben Grad Außentemperatur schon 25 Grad.“ Der Rat erteilte der Verwaltung einstimmig den Auftrag, die Kosten fürs neue Dach zu ermitteln. Der Spielplatz Fasanenweg grenzt an einen Graben. Das Wäldchen zwischen Platz und Graben müsste mal gelichtet werden, um für die Grabenunterhaltung einen Räumstreifen freizuhalten, sagte Schölkmann. Mittel dafür sollen im Haushaltsplan 2022 vorgesehen werden. Stolze 4 300 Euro hat die Gruppe AG 65plus im Dorf gesammelt. Ermöglicht werden soll damit der Kauf von bis zu 14 Sitzbänken. Der Rat sprach sich geschlossen dafür aus, die Spende anzunehmen. Stefan Konrad (SPD) wies darauf hin, dass man sich über Folgekosten für die Unterhaltung der Bänke im Klaren sein müsse. Frank Schlimme (W.i.R.) erwiderte, dass auf die Gemeinde zwar Mehrarbeit zukomme, es aber unbedingt zu unterstützen sei, wenn sich Bürger dermaßen fürs Dorf engagierten. Mehrheitlich beschloss man, in die Lärmkartierung der Samtgemeinde Papenteich die Kreisstraße 52 im Bereich Sandkamp auf Höhe der Tempomesstafel aufnehmen zu lassen. Wo neue Straßenlaternen im Dorf aufgestellt werden, soll der Umwelt-, Bau- und Wegeausschuss erörtern und bei einer Ortsbegehung auf Grundlage der Empfehlungen der AG 65plus eine Prioritätenliste erstellen.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr plant, 2022 oder 2023 die Fahrbahn der Bundesstraße 4 innerorts zu sanieren. Es sei davon auszugehen, dass in diesem Zuge auch die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden, sagte Schölkmann.

Fördermittel für die Park-and-Ride-Anlage

Für die geplante Park-and-Ride-Anlage hat die Gemeinde eine Zusage auf Fördermittel in Höhe von fast 100 000 Euro erhalten. Angefragt habe man zudem beim Regionalverband. Und die Samtgemeinde Papenteich habe sich bereit erklärt, sich die verbleibenden Kosten mit der Gemeinde zu teilen, berichtete der Bürgermeister. Alles in allem kostet die Anlage wohl bis zu 140 000 Euro.

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Dorf schreitet voran. Probleme macht dabei die Querung der Bahntrasse. Die Deutsche Bahn erlaube eine Unterquerung der Gleise bisher nicht. Auch lehne sie es ab, Rohre für die Kabelstränge unterhalb einer bestehenden Brücke zu befestigen. „Wir hoffen auf eine baldige positive Entscheidung, damit der Ausbau weitergehen kann“, verwies Schölkmann darauf, dass nun sogar das Eisenbahnbundesamt in die Sache involviert ist.

