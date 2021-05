Rötgesbütteler Fahrkartenautomat aufgebrochen

Rötgesbüttel

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig in Rötgesbüttel aufgebrochen und die Geldkassette daraus gestohlen. Wie die Bundespolizei jetzt mitteilt, wurde das Blech der Automaten-Vorderseite durchtrennt, vermutlich mit Hilfe eines Trennschleifers. Wie viel Geld in der Kassette war und wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

„Abgesehen von dem Schaden für die Deutsche Bahn sind derartige Vorkommnisse vor allem für Reisende ein großes Ärgernis“, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (0511) 30 36 50. Wenn beispielsweise in der Nähe zum Bahnhof ortsfremde Autos, Personen oder Geräusche aufgefallen seien, könnten dies hilfreiche Informationen sein.

Von der AZ-Redaktion