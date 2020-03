Gemeinde kürzt Betreuungszeit in der Kita

Rötgesbüttel

Die Finanzlage zwingt die Gemeinde Rötgesbüttel zu Einschnitten im Bereich Kinderbetreuung. Der Zuschussbedarf der Gemeinde in dem Bereich ist in den vergangenen drei Jahren um gut 250 000 Euro auf nunmehr 740 000 Euro jährlich gestiegen. Der Jugendausschuss setze daher jetzt den Rotstift an. „Das ist auch nicht in unserem Sinne, aber wir haben keine andere Möglichkeit“, sagte Bürgermeister Hermann Schölkmann.

Die einzige Sparmöglichkeit

Hintergrund ist die erforderliche Deckung des Haushaltes im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit. Gesetzliche Vorgabe sei es dabei, dass die Deckung durch die Einnahmen der Gemeinde gegeben sei. Eine andere Möglichkeit zu sparen, gebe es leider für die Gemeinde nicht, erläuterte Schölkmann. „Die Finanzen sind am Ende dessen, was noch tragbar ist“, betonte er. Man sei sich dabei auch bewusst, dass die Maßnahmen schlimm seien für einige Eltern.

Betreuungszeiten reduziert

Und das ändert sich im Detail: Im Kindergarten wird die Betreuungszeit in drei Gruppen um jeweils eine Stunde reduziert. Das senkt die Personalkosten. Für die Eltern heißt das aber auch, dass es keine Betreuung bis 16 Uhr mehr geben wird. Alternative dazu wäre nur die komplette Schließung einer Gruppe gewesen, so der Bürgermeister. Weiterhin werden die Beiträge für die Krippe erhöht. In diesem Bereich müssen die Eltern noch Beiträge leisten für die Betreuung, im Kindergartenbereich sind sie davon durch das Land Niedersachsen befreit worden. Und die Gemeinde packt die Geschwisterermäßigung an. War es vorher so, dass diese auch galt, wenn ein Kind in der Krippe und das zweite im Kindergarten war, so schafft man diese Regelung nun ab. Künftig gilt die Geschwisterermäßigung nur noch für Kinder in der Krippe.

Wohnen im Alter geplant

Neben dem Bereich Kinder ging es in der Sitzung des Ausschusses auch noch um die Senioren. Die Gemeinde Rötgesbüttel plant, gemeinsam mit Investoren Angebote zu schaffen für das Wohnen im Alter. Dazu soll es nun zunächst eine Umfrage geben. Dabei möchte man zurückgreifen auf Material, das bereits in den Nachbargemeinde Ribbesbüttel und Isenbüttel genutzt worden ist. Insbesondere interessiere man sich dabei für die Abschnitte zum Wohnen im Alter, die Gesamtumfrage sei deutlich umfangreicher gewesen, habe etwa das Leben im Dorf in Gänze umfasst, so Schölkmann. Derzeit werde die Umfrage zwar noch nicht gleich starten können aufgrund der Corona-Lage. Doch: „Wir möchten sie alsbald angehen als Basis für weitere Arbeiten zu dem Thema“, sagte Schölkmann.

Von Chris Niebuhr