Rötgesbüttel lädt zum Bettenrennen ein – fast so wie sonst ohne Corona

Rötgesbüttel

Rötgesbüttel hat Bock auf Bettenrennen! Und deshalb hat der „Bettenrennenverein“ für Samstag, 26. Juni, eine komplett Corona-konforme Variante auf die Beine gestellt. Denn 1500 Gäste auf der Partymeile, die die Betten-Crews anfeuern, das geht in diesem Jahr nicht.

Doch die Organisatoren um den 1. Vorsitzenden Daniel Hoffmann lassen sich nicht klein kriegen und veranstalten ein virtuelles Bettenrennen zum Mitmachen. Fast alles ist wie sonst: Die teilnehmenden Teams ringen mit Kreativität und Geschick um den Sieg. Die Gäste sind live dabei und feuern mit an. Pünktlich um 17 Uhr wird die Partymeile eröffnet mit gemeinsamem Angrillen – bei jedem Fan und jedem Teilnehmer zuhause. Ein Reporterteam wird gegen die Partyteams antreten und an jedem einzelnen Standort der Betten vorbei kommen.

Die örtlichen Vereine und Verbände präsentieren sich in Reportagen

Auf Youtube können alle das Geschehen live miterleben, über die Kommentarfunktion die passenden Anmerkungen loswerden und dabei sein, wenn am Ende das Siegerteam gekürt wird. Die örtlichen Vereine und Verbände präsentieren sich in Reportagen, sodass insbesondere neue Mitbürgerinnen und Mitbürger einen guten Einblick in das lebendige Dorfleben erhalten und vielleicht sogar Lust bekommen, mitzumachen. Auch ein paar interessante Studiogäste sind eingeladen.

Wo es das Bettenrennen zu sehen gibt: www.bettenrennen.de, bei Instagram: @bettenrennen, auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Yh14eap8KZI, bei Fcebook: @Bettenrennen Rötgesbüttel.

