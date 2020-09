Rötgesbüttel

Die Verkehrssicherheit an der Kreisstraße 48 von Rötgesbüttel am Bahnhof vorbei in Richtung Adenbüttel/ Didderse soll verbessert werden. Die Politiker aus der Gemeinde sehen großen Handlungsbedarf an der K48 für Radfahrer. Beim Landkreis soll ein Antrag für den Bau eines Radweges gestellt werden. Dafür sprach sich der Umweltausschuss bei seiner jüngsten Sitzung aus.

„Wir müssen mindestens bis zum Campingplatz einen Radweg haben. In dem Bereich ist Tempo 100 erlaubt, wenn die Bahnbaustelle beendet ist“, sagte Bürgermeister Hermann Schölkmann. Die Rötgesbütteler sehen zu hohe Risiken für Radfahrer, wenn dort weiterhin kein Radweg an der Straße ist. Der Landkreis ist zuständig für den Bau, in einer Liste der Gebietseinheit für den Radwegebau ist der Abschnitt bislang noch nicht enthalten. Vorrangig ist es daher für die Gemeinde, den Bedarf beim Landkreis per Antrag deutlich zu machen und in eine Prioritätenliste aufgenommen zu werden. „Es ist eine klare Aufgabe des Landkreises. Die Verkehrssicherheit macht den Bau erforderlich“, betonte der Bürgermeister.

Die Gemeinde plant weitere Baumaßnahmen rund um den Bahnhof

Ebenfalls im Bereich Bahnhof möchte die Gemeinde auch noch selbst tätig werden. Es sollen nach dem Ende der Bauarbeiten der Bahn dort im Frühjahr 25 bis 30 Stellplätze für Pendler gebaut werden. Einen Zuschuss dafür hat die Kommune bei der Landesnahverkehrsgesellschaft beantragt, wahrscheinlich sei eine hohe Förderung im Umfang von 80 bis 90 Prozent der Kosten, berichtete Schölkmann. Und ausbauen möchte die Gemeinde auch den Weg zum Bahnübergang Ochsenberg für Fußgänger und Radfahrer. Dafür möchte Rötgesbüttel den Fördertopf der Dorferneuerung anzapfen.

Der Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner startet im Frühjahr

Schließlich ging es im Umweltausschuss auch noch um das kreisweit große Problem des Eichenprozessionsspinners. Auch die Gemeinde Rötgesbüttel ist davon betroffen. Sie besitzt zwischen 150 und 200 Eichen an Wirtschaftswegen. „Wir haben den Prozessionsspinner flächendeckend in den Solitärbäumen“, erläuterte Schölkmann dem Ausschuss. Betroffen seien zudem auch Privatleute, die Eichen in ihren Gärten hätten. Die Politiker sprachen sich dafür aus, das Problem im Frühjahr anzupacken und Nematoden in die Bäume einpusten zu lassen. Die Maßnahme muss im ersten Entwicklungsstadium der Raupen des Prozessionsspinners erfolgen, dann werden diese von innen aufgefressen. Die Kosten für eine große Aktion der Gemeinde lägen bei rund 15 bis 20 Euro pro Baum, sagte Schölkmann. Es herrschte Einigkeit, auch Privatleuten anzubieten, ihre Bäume behandeln zu lassen – zwar auf eigene Kosten, aber im Zuge eines Großauftrags der Gemeinde immer noch sehr kostengünstig.

Von Chris Niebuhr