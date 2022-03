Rötgesbüttel als eine der ärmsten Gemeinden kann sich trotzdem was leisten

Rötgesbüttel

Ein Rechenfehler sorgte dafür, dass der Rötgesbütteler Rat dem Haushaltsplan zunächst nur unter Vorbehalt zugestimmt hat. Wie Bürgermeister Hermann Schölkmann berichtete, sei dieser Fehler im Etat-Entwurf erst am Sitzungstag angezeigt worden.

Schlicht vergessen worden sei, in das Papier den Posten einer halben Stelle für den Bauhof einzuarbeiten, so Schölkmann. Also erfolgte die Zustimmung zum Haushalt 2022 dann unter dem Vorbehalt, dass der Fehler noch korrigiert wird.

Investoren helfen bei großen Vorhaben

Insgesamt stellt sich die Lage im ausgeglichenen Entwurf mit einem Volumen von rund 2,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt noch zufriedenstellend dar. „Wir sind zwar eine der ärmsten Gemeinden im Landkreis Gifhorn, werden aber dennoch große Vorhaben umsetzen“, sagte Schölkmann. Möglich werde dies durch die Unterstützung durch Investoren. So sei es zum Beispiel für das neue Baugebiet im Süden des Ortes entsprechend vorgesehen.

Weiterhin passte der Rat noch die Hauptsatzung der Gemeinde an. Sie stammte aus dem Jahr 2002 und benötigte eine redaktionelle Novellierung: Seinerzeit gab es zum Beispiel noch die Niedersächsische Gemeindeordnung, inzwischen wurde die aber vom Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz abgelöst.

Bürgermeister und Verwaltungsausschuss dürfen über höhere Summen entscheiden

Zugleich nahm der Rat auch die Regelungen über die Wertgrenzen für Entscheidungen von Bürgermeister und Verwaltungsausschuss aus der Hauptsatzung heraus in eine extra Regelung. Auch sie mussten angepasst und erhöht werden, da die Kosten für Bauleistungen in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen sind. Durch die gesonderte Regelung hat man künftig die Möglichkeit, die Wertgrenzen anzupassen, ohne gleich die Hauptsatzung ändern zu müssen. Angepasst wurde außerdem noch die Richtlinie über Ehrungen bei Geburtstagen von Bürgern. Sie wurde ergänzt um eine entsprechende Regelung für Ehejubiläen.

Schließlich stand die Benennung eine Gemeindewahlleiters für die laufende Sitzungsperiode an. Bisher nahm die Aufgabe eine Mitarbeiterin der Samtgemeinde wahr, sie wurde jedoch mit anderen Aufgaben betraut. Der Rat ernannte daher die eigene Verwaltungsmitarbeiterin Lina Engelke zur neuen Gemeindewahlleiterin. Sie wird in der laufenden Sitzungsperiode unter anderem dann tätig, wenn Sitzverluste von Ratsmitgliedern auftreten.

Fertiggarage für den VfL Rötgesbüttel

Dann gab der Rat dem VfL Rötgesbüttel noch grünes Licht, eine Fertiggarage zu errichten. Es handelt sich zwar um ein Bauvorhaben des Vereins, doch war die Zustimmung nötig, weil die Garage auf Gemeindegrund errichtet werden soll.

Von Chris Niebuhr