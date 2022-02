Rötgesbüttel

Fahrkarten gibt’s zurzeit nicht aus dem Automaten am Rötgesbütteler Bahnhof: Unbekannte haben versucht, am frühen Montagmorgen den Automaten aufzuhebeln. Kevin Müller, Pressesprecher der für diesen Fall zuständigen Bundespolizei, meint: „Ziel war es wohl, an die Geldkassette zu kommen.“ Geklappt hat das nicht, aber die Täter haben den Automaten mit ihrem Versuch so stark beschädigt, dass er nicht mehr funktioniert. Als Tatzeitraum nennt die Bundespolizei die Nacht- oder Morgenstunden des 14. Februar. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Bundespolizei unter Tel. (0511) 30 36 50 entgegen.

Bereits im vorigen Jahr im Mai hatten Unbekannte den Automaten auf dem Bahnsteig aufgebrochen und die Geldkassette daraus geklaut. „Abgesehen von dem Schaden für die Deutsche Bahn sind derartige Vorkommnisse vor allem für Reisende ein großes Ärgernis“, hatte die Bundespolizei seinerzeit in ihrer Pressemitteilung geschrieben.

Von der AZ-Redaktion