Rötgesbüttel

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Montagabend in Rötgesbüttel. Dabei stießen eine Radfahrerin und ein Transporter zusammen, die Radfahrerin wurde schwer verletzt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die 19-Jährige gegen 23 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Akazienweg über die Bundesstraße 4 in Richtung des Pfänderwegs. Beim Überfahren der Bundesstraße wurde sie von einem Transporter, der auf der B 4 in Richtung Braunschweig fuhr, erfasst und stürzte. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Betrieb. Die junge Frau musste ins Klinikum Gifhorn gebracht werden, die Insassen des Transporters blieben unverletzt.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Von der AZ-Redaktion