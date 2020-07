Rötgesbüttel

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am frühen Dienstagabend auf dem Parkplatz des NP-Marktes in Rötgesbüttel ereignet, die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 18.20 und 18.30 Uhr parkte dort eine 56-Jährige aus Danndorf ( Landkreis Helmstedt) ihren roten VW Golf in der Mitte des Parkplatzes mit der Front in Richtung B4. In dieser Zeit fuhr ein vermutlich weißes Fahrzeug gegen den vorderen Kotflügel der Beifahrerseite des Golf. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Die Polizei Meine bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer (0 53 04) 9 12 30.

Von der AZ-Redaktion