Konkreter Termin für Baustart am Bahnhof

Rötgesbüttel

Die Einwohner der Gemeinde Rötgesbüttel sind immer noch empört über die Raserei auf der B4 und fordern Geschwindigkeitsmessanlagen. Der Bürgermeister Hermann Schölkmann ist bemüht, doch es lasse sich nicht alles auf Anhieb regeln, teilte er in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Wegeausschusses mit. Die Politik plant nach einer Begehung durch Rötgesbüttel nun aber auch, vorerst andere Dinge in Angriff zu nehmen wie eine Ersatzbeschaffung der Straßennamensschilder in Südfeld und die Versetzung des Bürgersteigs „Am Bahnhof“.

Neues Baugebiet nötig

Darüber hinaus ist die Ausweisung eines Baugebietes ein brisantes Thema. Die neuen Baugebiete seien komplett vermarktet, weshalb eine eventuelle Ausweisung neuer Bauflächen in Frage käme. „Es gibt weiterhin eine ungebrochene Nachfrage nach Einfamilienhäusern, auch aus Rötgesbüttel selbst“, so Hermann Schölkmann, Bürgermeister der Gemeinde. Das „Wo“ sei noch nicht endgültig beschlossen, allerdings wird es wohl auf eine südliche Erweiterung des Ortes hinauslaufen.

Bahnhofsumbau bewegt Gemüter

Was die Besucher jedoch am meisten bewegte und für eine hitzige Sitzung sorgte, war der Neubau des Kreuzungsbahnhofs und Wirtschaftsweges sowie die dortige Parkplatzsituation. Bei dem Wirtschaftsweg sollen die ersten und letzten 150 Meter geteert werden. Dies sei noch nicht geschehen, soll jedoch bis zum 19. Februar erledigt sein. An diesem Tag sei die Abnahme vorgesehen. Anfang März beginnt der Bahnhofsbau. „Am 3. März ist Spatenstich!“, verkündete Schölkmann erfreut. Zudem versicherte er, dass der Zug zum Dezemberfahrplan 2020 im Stundentakt fahren soll. Auch ein Fußgängerweg mit Umlaufsperre ist geplant. Etwa 20 bis 25 Parkplätze sollen bei der Innenfläche der Königseichen entstehen, davon zwei bis drei Behindertenparkplätze. „Ziel ist es, die Königseichen zu erhalten“, so Ausschussvorsitzender Oliver Schacht. Auf eine finale Planung des Ingenieurbüros werde noch gewartet.

Weiterhin informierte der Bürgermeister über die Planung eines neues Feuerwehrgerätehauses auf dem Grundstück des Gografenhauses. Hier habe die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht geltend gemacht. Das denkmalgeschützte Haus solle natürlich dementsprechend erhalten bleiben.

Wer hilft beim Bettenrennen?

Zu guter Letzt richtete der Bürgermeister noch einen allgemeinen Aufruf an die Bevölkerung: Das Bettenrennteam soll auf jüngere Beine gestellt werden. Dazu findet am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr ein Treffen in der Bürgerhalle statt. Hier können sich interessierte Bürger der Gemeinde in das Komitee einbringen.

Von Stephanie Gustmann