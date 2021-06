Rötgesbüttel

Rötgesbüttels Kita-Leiterin Anja Schmidt berichtete im Ausschuss für Jugend, Sport und Gesundheit, dass man seit Beginn der Pandemie in der Kita keinen Coronafall hatte. Zurückzuführen sei das auf das „sehr verantwortungsbewusst handelnde Personal, das inzwischen auch zu 95 Prozent geimpft ist“, sagte sie. Zudem teste man sich ein bis zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus. „Ein großes Lob an mein Team“, betonte sie.

Kita wie auch Krippe seien zwar voll belegt. „Aber wir haben kein Kind auf der Warteliste. Alle, die einen Platz brauchen, haben ihn bekommen“, verwies sie darauf, dass es dank der Gemeindeverwaltung gelungen sei, dem Bedarf entsprechend eine Krippen- in eine Kitagruppe umzuwandeln. Auch 2022 komme man mit den vorhandenen Kapazitäten wohl aus, „es bleibt aber eng“, erklärte Schmidt.

Viele Eltern schicken ihre Kann-Kinder noch nicht zur Schule

Im kommenden Kitajahr sei die starke Belegung unter anderem dem Umstand geschuldet, dass viele Eltern ihre Kann-Kinder noch nicht in die Schulen schicken wollten. „Sie wünschen sich für ihren Nachwuchs den bestmöglichen Start in die Schullaufbahn, nicht einen, der durch Corona beeinträchtigt ist“, sagte Schölkmann.

Die Kapazität im Bestandsgebäude sei jedenfalls voll ausgeschöpft, „mehr geht nur mit einem Neubau“, ergänzte Schmidt. Dieser Neubau soll ja in der geplanten Seniorenwohnanlage entstehen. Untergebracht werden sollen dort dann möglichst alle Krippenkinder, während die aktuelle Kita nebst bisheriger Krippe komplett mit Drei- bis Sechsjährigen belegt würde. Der Ausschuss empfahl, das Vorhaben möglichst zum 1. August 2023 zu realisieren.

„Die Senioren fühlen sie wie in Einzelhaft“

Martina Schriewer und Gerlind Möhle-Zellmann berichteten im Ausschuss, wie sehr die Pandemie an den Nerven von Jugendlichen und Senioren zerrt. Der letzte Seniorennachmittag liege fast anderthalb Jahre zurück. Zu Weihnachten konnte man die Stammgäste mit Geschenktüten immerhin ein wenig aufmuntern. „Die Senioren fühlen sich wie in Einzelhaft. Sie führen Selbstgespräche, um überhaupt mal eine Stimme zu hören, leiden unter Depressionen, haben Angst“, skizzierte Möhle-Zellmann die durch Lockdowns extrem angespannte Lage.

Nicht viel besser sah es bei den Jugendlichen aus. Im Treff ging von Mitte Dezember bis Anfang Mai gar nichts. „Wir konnten aber zumindest über Skype und Discord Kontakt halten, haben Videos bei Instagram eingestellt“, sagte Schriewer.

Aktuell dürfen maximal zehn Besucher gleichzeitig in den Treff

Erfreulich sei, dass neben den bis zu 15 Stammgästen auch drei neue Jugendliche zur Wiedereröffnung in den Treff kamen. Pandemiebedingt lässt die von den Jugendlichen „Mama to go“ genannte Betreuerin lediglich bis zu zehn Besucher gleichzeitig in den Treff. „Es läuft wieder gut“, sagte sie.

Lang lang ist's her: Die Seniorennachmittage als Ort der Begegnung fehlen Rötgesbüttels Senioren mächtig. Quelle: Chris Niebuhr Archiv

Möhle-Zellmanns Vorwurf, die Gemeinde habe sich zu wenig um die Senioren gekümmert, ließ Bürgermeister Hermann Schölkmann nicht gelten. Man habe sogar zusammen mit der Kirche angeboten, ihnen zu helfen, etwa beim Einkaufen. „Den Service hat aber niemand angefordert“, berichtete er. Das zeige, wie intakt die Dorfgemeinschaft sei und wie gut vernetzt die Nachbarschaften seien, fanden die Senioren doch offensichtlich andere Wege sich zu versorgen.

Der nächste Seniorennachmittag findet statt, sobald er erlaubt ist

Möhle-Zellmann jedenfalls steht Gewehr bei Fuß: „Sowie es erlaubt ist, starten wir mit den Seniorennachmittagen wieder durch“, verwies sie auf ein von ihr für die gesamte Saison bereits ausgearbeitetes Programm. Vorsitzender Stefan Konrad unterstrich, dass allen im Rat klar sei, „dass wir gar nicht hoch genug schätzen können, was Gerlind Möhle-Zellmann für die Senioren im Dorf leistet.“ Eben solches Lob verdiente natürlich Schriewer für ihre Jugendarbeit.

Von Ron Niebuhr