Der Neubau eines Weges für die Landwirte ist zwingende Voraussetzung für den Stundentakt der Bahn zwischen Braunschweig und Gifhorn. Die Bauarbeiter fangen Anfang November an.

Baustart nächste Woche: Jetzt rückt der Stundentakt der Bahn in Reichweite

Rötgesbüttel - Baustart nächste Woche: Jetzt rückt der Stundentakt der Bahn in Reichweite