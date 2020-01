Gleich zwei geheime Wahlen bei der Feuerwehr

Rötgesbüttel

Die Feuerwehr Rötgesbüttel hatte im vergangenen Jahr zwölf Einsätze weniger als im Vorjahr. Das zeigte jetzt der Bericht von Ortsbrandmeister Matthias Müller und Stellvertreter Mike Hausmann. Was nach einem etwas ruhigeren Jahr klingt, war aber vor allem auf ein geändertes Alarmierungssystem im Sommer zurückzuführen.

Aufgrund der großen Trockenheit und der Serie von Brandstiftungen im Papenteich war das System verändert worden. So hatte es sich ergeben, dass die Rötgesbütteler nicht zu Einsätzen ausrücken mussten, bei denen sie sonst mit von der Partie gewesen wären. Daher standen dann am Ende nur zwölf Brandeinsätze und acht Hilfeleistungen in den Büchern – gegenüber 20 Brandeinsätzen und zwölf Hilfeleistungen im Jahr davor.

So viele Mitglieder sind dabei

Die Mitgliedszahl der Wehr liegt bei insgesamt 274. 74 Mitglieder sind in den Reihen der Aktiven zu finden, in der Altersabteilung sind 28 Mitglieder, in der Jugendfeuerwehr 23, in der Kinderfeuerwehr 14. 135 Mitglieder sind Fördermitglieder. Aus dem Kreise der Aktiven hatten wieder viele an Lehrgängen teilgenommen: Dennis Balke und Niklas Ehrich absolvierten den Truppmann I, Celina Wichmann den Truppmann II. Am Fahrsicherheitstraining nahmen Jan Klaus und Matthias Müller teil, am Atemschutzlehrgang Jonas Ehrich und René Leistler, am Sprechfunkerlehrgang Kai Emmerich. Den Truppführer-Lehrgang absolvierte Jan Klaus, den Lehrgang Technische Hilfeleistung Ingo Lühr.

Kampfabstimmungen bei den Wahlen

Bei den Wahlen ging es dann hoch her. Gleich zwei Mal wurde geheime Wahl beantragt: Im Wahlgang für den Gruppensprecher der ersten Gruppe setzte sich Henrik Hofmann mit 17 Stimmen Mehrheit gegenüber Jan Klaus durch, im Wahlgang für den Atemschutzbeauftragten Philipp Schulz mit acht Stimmen Mehrheit gegenüber Pascal Grußendorf. Sprecher der zweiten Gruppe wurde Carsten Baumgart, die Altersabteilung leitet Karl-Heinz Grußendorf. Alexander Möhle ist Jugendwart, Lars Hamburg sein Stellvertreter. Elke Baumgart wurde zur Kinderfeuerwehrwartin wiedergewählt. Gerätewart ist Maximilian Burgsmüller, sein Stellvertreter Dennis Balke. Als Sicherheitsbeauftragter wurde Michael Rudnicki gewählt. Elke Baumgart wurde zudem als Schriftführerin wiedergewählt, Reinhold Krüger ist Gerätehauswart.

Das sind die Geehrten

Bei den Ehrungen gab es eine Auszeichnung für Alexander Möhle als Kamerad des Jahres. Er hatte erstmals die Jugendfeuerwehr bis auf Landesebene in den Wettkämpfen geführt. Außerdem wurden Ewald Wolter (60 Jahre aktiv) und Eberhard Dießel (40 Jahre aktiv) sowie Daniel Hoffmann und Philipp Schulz (beide 25 Jahre aktiv) geehrt. Wilfried Otte erhielt zudem eine Auszeichnung für 36 Jahre Kommandoarbeit. Befördert wurden schließlich noch Celina Wichmann, Franziska Leißa und René Leistler zur Oberfeuerwehrleuten sowie Henrik Hofmann zum Oberlöschmeister.

Von Chris Niebuhr