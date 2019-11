Halbstundentakt der Bahn technisch machbar

Rötgesbüttel

Auf eine Anfrage an die Landesregierung hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl die Information bekommen, dass nach dem Bau des Kreuzungsgleises in Rötgesbüttel theoretisch sogar ein Halbstunden-Takt der Zugverbindung zwischen Gifhorn und Braunschweig möglich wäre. Die Landesregierung teilt in ihrer Antwort auch mit, dass das Vorhaben zum geplanten Stundentakt zwischen Braunschweig und Gifhorn zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020realisiert werden soll.

Eine beinahe unendliche Geschichte

Seit vielen Jahren schon wünschen sich Pendlerinnen und Pendler auf der Strecke zwischen Braunschweig und Uelzen über Gifhorn einen Ausbau der Zugverbindung, der jedoch bisher daran scheiterte, dass eine Kreuzungsmöglichkeit für entgegenkommende Züge fehlte. Am Bahnhof in Rötgesbüttel muss ein Begegnungsgleis geschaffen werden, um den Bahnhof zu einem sogenannten Begegnungsbahnhof auszubauen – erst kürzlich hatte der Regionalverband Großraum Braunschweig mitgeteilt, dass jetzt die Vorarbeiten dafür starten sollen.

Imke Byl fordert Halbstunden-Takt

Byl hält den Stundentakt auf dieser Strecke für längst überfällig und mahnt mit Verweis auf den stressigen Berufsverkehr, hohes Verkehrsaufkommen, Staus und Unfälle auf der Strecke: „Es ist dringend geboten, dass der angekündigte Fahrplanwechsel nun auch endlich eingehalten wird.“ Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert: „Möglichst schnell muss der Stundentakt zum Halbstundentakt ausgebaut werden, um ein attraktives Angebot zu schaffen. Nur so kann der öffentliche Nahverkehr und damit auch der regionale Bahnverkehr es den Menschen in unserer Region gut ermöglichen, das Auto stehen zu lassen, auf die klimafreundlichere – und stressfreiere – Alternative Bahn umzusteigen und dennoch zeitlich flexibel zu bleiben.“

