Rötgesbüttel: Eine Kombination aus Kindertagesstätte und Seniorenwohnen

Rötgesbüttel

Alt und Jung unter ein Dach bringen möchten Rötgesbüttels Politiker. Der Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales ließ sich jetzt eine Variante vorstellen, wie das mit einer Kombination aus Kindertagesstätte und Seniorenwohnanlage gelingen könnte.

Vorsitzender Stefan Konrad forderte den Ausschuss auf, „präzise zu sagen, was wir uns für so eine Anlage aus Betreutem Wohnen und Kita wünschen“. Für mögliche Investoren sei das wesentlich, damit sie wissen, woran sie sind. Man stelle sich barrierefreie Apartments vor, die wahlweise über einen Hausnotruf verfügen, Gemeinschaftsräume fürs Essen und andere Aktivitäten, Hilfe bei Schriftverkehr und Behördengängen sowie eine Ambulante Pflege, zählte Konrad eingangs auf, was heutzutage Standard sei im Betreuten Wohnen.

Ein Gemeinschaftsraum für Begegnungen zwischen Jung und Alt gehört dazu

Die Geschäftspartner Alexander Arnold und Heiko Mennenga stellten dann vor, was sie in Rötgesbüttel auf einer Teilfläche des derzeitigen Rodelberges gern verwirklichen möchten. Ihr erster Entwurf zeige nur auf, was machbar sei. Man könne ihn an die individuellen Bedürfnisse der Senioren im Dorf anpassen, schickte Mennenga vorweg. Man gehe davon aus, 3100 bis 3700 Quadratmeter – sprich gut die Hälfte der Gesamtfläche – zu benötigen. Im aus Erd-, Ober- und Dachgeschoss bestehenden Gebäude mit einer Grundfläche von 700 Quadratmetern könnten eine Kita mit zwei Gruppen, eine Tagespflege, eine Senioren-WG und Servicewohnungen Platz finden. Kinder und Senioren könnten in einem Gemeinschaftsraum miteinander singen, basteln und spielen, der zugleich als Bewegungsraum für Jung und Alt dient.

Ähnliche Projekte verfolgen Arnold und Mennenga derzeit in Gifhorn und Isenbüttel. Eine spätere Erweiterung schließen sie für Rötgesbüttel nicht aus. Für beide gilt aber: „Wir lassen es langsam angehen. Es ist niemandem damit geholfen, wenn wir am Bedarf vorbei bauen und Leerstand erzeugen.“ Die Gemeinde würde die Räume für die Kita mieten, für die Senioren-WG sei ein Genossenschaftsmodell zu empfehlen, sagte Mennenga.

Die für die Senioren-WG geplanten Zimmer sind der Politik zu klein

Konrad fand die Zimmer in der WG „schon arg klein. Das wirkt mehr wie ein Hotel, weniger wie Seniorenwohnen.“ Auch brauche man mehr als sechs Servicewohnungen, denn in der Seniorenumfrage im Dorf war das die bevorzugte Wohnform, sagte er.

Bürgermeister Hermann Schölkmann sah es ähnlich. Er empfahl daher, besser gleich ein drei- statt zweiflügeliges Gebäude zu planen. Vorteil des Rodelberges sei jedenfalls, „dass wir dort schnell mit dem Bau beginnen können, weil er der Gemeinde gehört“, erklärte er. Das Projekt lasse sich daher unabhängig von weiteren, im Rahmen der Dorfentwicklung vorgebrachten Wünschen verwirklichen. Zugleich versicherte der Bürgermeister, dass man diese Projekte nicht aus dem Blick verliere: „Wir schaffen eine völlig neue Dorfmitte, in der sich alle wiederfinden.“

Die Politik wünscht sich eine sozialverträgliche Genossenschaft

Christel Masson (WiR) und Konrad erweiterten den Anforderungskatalog fürs Projekt auf dem Rodelberg um eine gemeinsame Organisation von Kita und Seniorenwohnen, eine gemeinsame Mensa und den Wunsch nach einer sozialverträglichen Genossenschaft.

Von Ron Niebuhr