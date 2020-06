Das neue Dorfzentrum steht auf der Agenda ganz oben

Rötgesbüttel

Grünes Licht gab Rötgesbüttels Gemeinderat für den von Monika Traub vorgestellten Dorfentwicklungsplan am Dienstagabend. Gibt auch die Partnergemeinde Ribbesbüttel ihr Okay, können beide Kommunen gemeinsam ins Förderprogramm einsteigen. Zudem ging es um Kita-Beiträge, Glasfaserleitungen und Eichenprozessionsspinner.

2019 haben Bürger aus den Gemeinden Ribbesbüttel und Rötgesbüttel für ihre Dorfregion Arbeitsgruppen gebildet. Zusammen haben sie viele Ideen entwickelt, was sich verbessern lässt. Fürs Planungsbüro Warnecke hat Monika Traub daraus einen 262-seitigen Dorfentwicklungsplan erarbeitet. So möchte Rötgesbüttel bereits 2021 oder 2022 ein neues Dorfzentrum für 2,5 Millionen Euro schaffen und den Festplatz für 650 000 Euro neu gestalten. In den Jahren 2023 bis 2025 könnten die Nebenanlagen der Hauptstraße für 1,25 Millionen Euro umgestaltet werden, sofern die bisherige Bundesstraße 4 dann schon zur Kreisstraße herabgestuft worden ist.

Der Plan für die Jahre 2026 bis 2028

Langfristig, sprich für die Jahre 2026 bis 2028, plant Rötgesbüttel, das Gemeindebüro (100 000 Euro) und den Platz an der Kirche (150 000 Euro) umzugestalten. Zudem soll das ehemalige Spritzenhaus (250 000 Euro) umgenutzt werden. „Insgesamt ist der Plan übersichtlich geblieben“, sagte Traub. Und die Projekte seien realisierbar. Träger öffentlicher Belange wie Umwelt-, Denkmalschutz- und Straßenbaubehörden hatten keine Einwände, baten aber um frühzeitige Abstimmung und schlossen eine Kostenübernahme aus. Erwarten darf die Gemeinde dagegen jeweils eine bis zu 63-prozentige Förderung aus dem Dorfentwicklungsprogramm bis zur Höchstsumme von 500 000 Euro pro Projekt.

Bei einer Gegenstimme sprach sich der Rat mit klarer Mehrheit dafür aus, einen auf 30 Jahre ausgelegten Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser zu schließen. So erhofft sich die Gemeinde einen schnelleren Ausbau des Telekommunikationsnetzes als übers Giffinet-Programm des Landkreises. Voraussetzung für den Baustart durch die Deutsche Glasfaser sei, dass „alle Gemeinden im Papenteich mitmachen“, sagte Bürgermeister Hermann Schölkmann. Auch dann werde Rötgesbüttel übrigens nur mit Glasfaser erschlossen, „wenn mindestens 40 Prozent unserer Haushalte einen Anschluss von der Deutschen Glasfaser haben wollen“, ergänzte Stefan Konrad ( SPD).

Warnschilder aufstellen

Bei einer Enthaltung sprach man sich dafür aus, auf die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in dieser Saison zu verzichten. Befallen seien auf öffentlichen Flächen bisher nur Bäume in der Feldmark. Da die Raupen eh bereits kurz vor der Verpuppung zu Schmetterlingen stehen, lohnten sich Gegenmaßnahmen nicht mehr, war man sich einig. Man wolle allerdings Warnschilder aufstellen. 2021 wolle man präventiv tätig werden. Schölkmann verwies hier auf das Aufstellen von Nistkästen und den Verzicht aufs Mähen von Wegrändern. Beides komme der Ansiedlung von natürlichen Feinden des Eichenprozessionsspinners zu Gute, erklärte er.

Elternbeiträge für Kinderbetreuung habe die Gemeinde im April noch erhoben, „obwohl die Kita ja schon geschlossen war“, sagte Schölkmann. Im Gegenzug wolle man jetzt darauf verzichten, Beiträge für Juni zu fordern, obwohl der Regelbetrieb bereits am 22. Juni wieder losgehen soll, beschloss der Rat einstimmig.

