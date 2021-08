Rötgesbüttel

Es war einmal ein idyllisch gelegener Campingplatz bei Rötgesbüttel – und weil Gudrun Peter, die mit Ehemann Stefan den Platz leitet, seit jeher an die Kraft von Märchen glaubt, wollen die Betreiber das nun – dank einiger Kooperationspartner und Sponsoren – mit einem Märchenpfad mit vielen Besuchern teilen. Am Samstag fand eine Führung statt. Mit verschiedenen Musikinstrumenten zog Gudrun Weber von Station zu Station.

Zur Galerie So langsam wächst auf dem idyllisch gelegenen Campingplatz Glockenheide in Rötgesbüttel der Märchenpfad. Mit Musik und Märchenerzählung führte Gudrun Peter am Samstag Besucher herum.

Danach gab’s Begeisterung pur: Sabine Waßmann hatte eher zufällig eine Ankündigung gelesen und war aus Cremlingen angereist. „Das war richtig, richtig schön“, sagte sie nach der Führung. „Ich werde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist eine Sache mit so viel Herz, das ist spürbar.“

Teilnehmer sind restlos begeistert

„So liebevoll gestaltet ist das hier“, kannte auch bei Barbara Ewers die Begeisterung keine Grenzen. „Diese ganze Atmosphäre hier macht das Erlebnis ganz besonders.“ Worte, die Gudrun Peters fast verlegen machte. Dabei liebe sie doch einfach nur die Natur und Märchen und wolle diese Freude teilen, sagte sie bescheiden. Auf jeden Fall ist die Resonanz Antrieb, den Märchenpfad noch zu erweitern.

Weitere Stationen folgen

Der soll nämlich die nächsten Jahre wachsen, unter anderem sollen noch Feuerdrachen, Nixen und ein Elfendorf Platz auf den Wegen finden. Was schon da ist, zeigt Gudrun Peter voller Freude. Dass sie zur Hase- und Igel-Bank ihr Instrument Woabong mitnimmt, hat einen guten Grund. Ihre Märchenerzählungen umrahmt sie mit Musik – die nämlich sei sowieso ihr Leben.

Musik und Märchen als Balsam für die Seele

Märchen und Musik – das sei Balsam für die Seele, erst recht, wenn man dabei in der kleinen Waldidylle des Campingplatzes umhergehe. Bei Führungen nimmt jeder einen Stuhl mit und kann so die Vorführungen in Ruhe genießen. Die sind nicht immer gleich. Manchmal entscheide sie spontan, welche Musik sie spiele, welches Märchen sie erzähle.

Kinder sollen keine Langeweile haben

Weiter geht’s zur blau bemalten Wasserbank – bewusst platziert vor dem Sanitärtrakt. Am Samstag erzählte sie hier „Das depressive Sandkorn“ von Volker Wendt. Für Kinder spielte sie die Oceandrum. Dass Kinder keine Langeweile bei der Führung haben, ist Gudrun Peter eine Herzensangelegenheit. „Ich dachte schon, dass ich kleine Bewegungsspiele unterwegs einbauen muss. Aber die Kinder haben so toll mitgemacht.“

Ein paar Jahre soll der Märchenpfad bleiben

Auf der Raben-Bank holte sie aus ihrem Bollerwagen die Flöte heraus. „Die Bänke sind alle aus Eiche, das hält also ein paar Jahre hier“, flüstert Ehemann Stefan. Regelmäßig würde der Künstler Jürgen Einecke die Skulpturen wieder in Schuss bringen. Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Erzählwerkstatt Braunschweig soll über Jahre Freude bereiten.

Im August steigt ein Märchenfest

Das tut es schon jetzt in den Anfängen. Geplant waren drei offizielle Führungen, nun sind es schon fünf. Nächste Möglichkeit ist am Samstag, 9. Oktober, 15 bis 17 Uhr. Wer Interesse an einer Führung hat, kann sich bei Gudrun Peter unter Tel. 0174-7372932 melden. Und am 28. August, 15 bis 18 Uhr, laden Peters zum Märchenfest auf ihrem Campingplatz ein.

Von Andrea Posselt