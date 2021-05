Rötgesbüttel

Seit einem halben Jahr halten die Regionalbahnen zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen in Rötgesbüttel am neuen Kreuzungsbahnhof. Jetzt beklagen sich Anwohner aus der angrenzenden Siedlung am Südring über Lärm. Durchsagen und laufende Dieselmotoren nerven vor allem, seit der Erixx wegen aktueller Probleme auf der Strecke Verspätungen einfährt und der Zug aus Braunschweig immer auf den aus Richtung Uelzen warten muss.

Einen Steinwurf liegt die Terrasse von Michael Thiel vom neuen Kreuzungsbahnhof entfernt. Seit einigen Minuten steht dort der Erixx aus Braunschweig, der um 11.25 Uhr eingefahren ist. Das Brummen ist zu hören. Das Rauschen der Autoreifen auf der Kreisstraße genau hinter der Bahnstrecke ist noch lauter als der Zugdiesel im Leerlauf. Das räumt auch Thiel ein. Doch es gebe Zeiten, da fühle sich das Brummen des Diesels des wartenden Zuges wie ein Rütteln an. „Manchmal vibriert der Boden.“

Den Anwohnern reicht’s: Sie haben jetzt Unterschriften gesammelt, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Quelle: Sebastian Preuß

Thiel geht zurück zur Versammlung der Anwohner am Zugang zum Bahnsteig. Er durchquert dabei einen Wall aus Schwarzpappeln, Erlen und Büschen bis zu einem Trampelpfad, dann ist er auch schon am Ziel. Das nun wachsende Laub mag den Geräuschpegel jetzt durchaus dämpfen, meint Thiel. Aber ein halbes Jahr lang gebe es diesen Lärmschutz nun einmal nicht.

„Ich werde jeden Morgen um 5.30 Uhr geweckt“, sagt Nachbar Heinz-Jürgen Reinhardt. Dann nämlich, wenn der erste Zug des Tages einfährt und beim Öffnen der Türen per Lautsprecherdurchsage mit Gong am Wagen kundtut: „RB 47 nach Uelzen“. Auch die Schlafzimmer von Philipp Kunze und seiner Familie sind nach Westen raus – im Obergeschoss. „Die Anwohner drehen hier alle am Stock.“

Unterschriften gesammelt, um auf Probleme aufmerksam zu machen

Kunze hat deshalb zusammen mit Reinhardt und Holger Kohler 35 Unterschriften der direkt zum Bahnhof hin anwohnenden Nachbarn gesammelt. Mit den aktuellen Verspätungen ist den Rötgesbüttelerinnen und Rötgesbüttelern jetzt nämlich der Kragen geplatzt. „Die stehen hier 20 Minuten und lassen den Motor laufen“, sagt Kunze. Heute fährt der Erixx aus Uelzen acht Minuten später als fahrplanmäßig ein – und bis zum Abend soll es sich auf ein Vielfaches hochschaukeln auf der eingleisigen Strecke. Alfred Kellner hat sogar schon einmal 40 Minuten gezählt. 

Bürgermeister sieht keine schnelle Lösung Sowohl mit den Anwohnern als auch mit der Deutschen Bahn als Eigentümerin der Strecke hat Rötgesbüttels Bürgermeister Hermann Schölkmann bereits gesprochen. Er habe Verständnis für den Ärger der Menschen. „Ich sehe die Problematik.“ Eine Schalltechnische Untersuchung sei vorher erfolgt – mit dem Ergebnis, dass keine Lärmschutzmaßnahmen nötig seien, sagt Schölkmann. Die Anwohner sollten aber nicht unter Störungen leiden müssen. „Da muss irgendetwas geschehen, ich kann aber im Moment keine Lösung präsentieren.“ Stichwort Lärmschutzwand: Die Bahn werde sie eher nicht bauen. Ob die Gemeinde etwas in der Richtung machen könne, wenn sie im Süden der bestehenden Siedlung eine neue Bebauung anschließe, bleibe zu überlegen, sagt Schölkmann, ohne etwas zu versprechen. Zumindest habe die Deutsche Bahn zugesagt, die Strecke „zu beschleunigen“ zu Gunsten besserer Pünktlichkeit, sagt Schölkmann. Das sei allein deshalb schon nötig, weil es in Zukunft zusätzliche Halte in Isenbüttel und Braunschweig-Kralenriede geben solle. Die Deutsche Bahn antwortete auf eine AZ-Anfrage zum Thema Lärmschutz in Rötgesbüttel mit Allgemeinplätzen zur Lärmschutzsanierung als freiwillige Leistung des Bundes und zu den Lautsprecherdurchsage auf dem Bahnsteig, die den Normen entspreche. Letztere „wird auf Basis einer Lärmschutznorm und des Umgebungslärms eingestellt und nachts verringert“. Erixx antwortete auch eine Woche nach der AZ-Anfrage – etwa zu den laufenden Motoren – noch nicht.

Früh und spät stören die Geräusche nochmal so laut

Das dumpfe Brummen der Dieselaggregate gehe durch Mark und Bein, sagt Kunze. Vor allem in den ruhigen, jedes Geräusch weiter tragenden Zeiten – früh morgens und spät abends, der Erixx fährt hier zwischen 5.30 und 23.30, beziehungsweise 0.30 Uhr am Wochenende – drängen sich der Diesel und die Lautsprecherdurchsagen weit über den Bahnhof hinaus auf, sagen die Anwohner. Sie ärgern sich, dass nicht von vornherein beim Bahnhofsneubau eine Schallschutzwand aufgestellt worden ist. Sie geben sich keinen Illusionen hin, dass jetzt noch eine installiert würde.

Würden Lokführer wenigstens den Motor abstellen

Aber mit ihren Unterschriften wollen sie auf sich aufmerksam machen und wenigstens erreichen, dass die Lokführer die Diesel während der Wartezeit abschalten. Es wäre ein Entgegenkommen. Und gleiches Recht für alle: „Motor aus“ verlange an einigen Bahnübergängen ein Schild ja auch von den Autofahrern.

Von Dirk Reitmeister