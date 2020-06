Corona-Zeit: Darum hört Rötgesbüttels Back-Königin Özlem Aygün nun auf

Rötgesbüttel

Sie war die ungekrönte Torten- und Backqueen im Landkreis Gifhorn, doch nun zieht Özlem Aygün aus Rötgesbüttel nach dem Corona-Stillstand einen Schlussstrich. „Hallo ihr Lieben, die Zeit mit euch war eine der schönsten Zeit meines Lebens. Dafür danke ich euch von Herzen.“ Und dann verkündet die 33-Jährige über ihre Kanäle in den sozialen Medien, dass mit „ Cook & Bake by Özlem Aygün“ nun Schluss ist. Der AZ erklärt sie warum und welche neue Tür nun aufgehen könnte.

Kaum war bei Facebook die Nachricht raus, hagelt es Kommentare voller Bestürzung und Traurigkeit. Das macht den Abschied für Özlem Aygün nicht leichter, aber an ihrer Entscheidung hält sie trotzdem fest. „In der Corona-Zeit habe ich zu Hause entdeckt, wie wichtig Zeit und vor allem Zeit mit Mann und Kindern ist.“ Ihr falle es schwer, „ihr Baby“ nun aufzugeben, aber sie freue sich aufs neue Leben.

Auftritte in TV-Shows

Kometenhaft war die 33-Jährige 2013 durchgestartet. Mit der Geburt ihres Sohnes forcierte sie ein großes Hobby, das sie seit Kindesbeinen hat – Backen. Motivtorte um Motivtorte für Freunde, Familie und Bekannte entstand. Ehemann Okan meldete sie dann zur Teilnahme an der TV-Sendung „Das große Backen“ an. Es folgte ein Auftritt in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“. Spätestens da war klar, dass die gelernte Bürokauffrau auf gar keinen Fall zurück ins Büro möchte. So machte sie sich mit ihrer Firma selbstständig, besuchte Messen, warb in Märkten für ihre Backmischungen, gab Backkurse für Kinder, weihte an der Kreisvolkshochschule in ihre süßen Kreativkünste ein. Ihr Tag wurde immer mehr getaktet – von der Arbeit. „Ich habe nur noch funktioniert. Es gab nur noch Stress und Zeitdruck. Die Arbeit war plötzlich an erster Stelle. Es war wie eine Sucht.“

Dann kam Corona: Kein öffentliches Backen, keine Messen, nichts. Dann sei sie ins Grübeln gekommen: „Wie geht das weiter?“ Gleichzeitig tauchte sie mit Mann und Kindern immer mehr in einen gemeinsamen Alltag ein und begann das zu genießen. „Wir haben einen großen Garten, in dem habe ich vorher noch nie gearbeitet oder etwas mit den Kindern gemacht. Selbst die Zeit mit ihnen war vorher getaktet.“ Mehr und mehr reifte bei ihr der Gedanke, dass da was schief läuft in der Lebensplanung. „Zeit und erst recht Zeit mit den Kindern ist kostbar und nicht wieder aufzuholen.“ Jetzt sollen der sechsjährige Sohn und die vierjährige Tochter wieder mehr Zeit mit ihrer Mama verbringen können. Jetzt stelle sie fest, wie toll Ehemann und Kinder sie in dieser Stress-Zeit mit der Ein-Frau-Firma unterstützt hätten.

„Eine neue Tür öffnet sich“

Ach ja, Backen gibt sie natürlich nicht auf, „aber nur noch für uns zu Hause“. Sie ist sicher, nun „die beste Entscheidung des Lebens“ getroffen zu haben. Dass ihr großer Wunsch, beruflich bald mit Kindern arbeiten zu dürfen, in Erfüllung geht – das hofft sie sehr. Auf dem Herzen liegt ihr eine Botschaft für alle: „Man sollte immer positiv denken. Eine Tür schließt sich, eine neue Tür öffnet sich. Und traurig sollte auch niemand sein, dass ich aufhöre. Ich bin ja nicht aus der Welt.“

