Rethen soll Bauplätze bekommen

Vordorf

Die Gemeinde Vordorf stellt die Weichen für weiteres Wachstum. Im Ortsteil Rethen sollen gleich zwei mögliche Baulandprojekte weiter vorangetrieben werden. Dafür sprach sich nun der Bauausschuss bei seiner jüngsten Sitzung aus. In beiden Fällen stehen die Planungen aber noch ganz am Anfang.

Es ergingen jeweils Aufträge an die Verwaltung, zunächst Gespräche mit Landeigentümern zu führen. Im einen Fall möchte die Gemeinde ein Baugebiet ausweisen und dafür sind entsprechende Verkaufsabsichten von Landeigentümern erforderlich. Im anderen Fall waren einige Bürger an die Gemeinde herangetreten, die ein Interesse haben, hinterliegende Flächen ihrer Grundstücke zu bebauen. Die Verwaltung soll dafür nun mit allen Eigentümern in dem betroffenen Bereich sprechen und klären, ob ein durchgehender Streifen im hinteren Bereich zu Bauland werden könnte. „Wir als SPD unterstützen das Ansinnen der Bürger“, sagte Fraktionschef Frank Engeler.

Nach den Spielplätzen in Rethen und Vordorf ist jetzt Eickhorst dran

Das ist vier Jahre her: Damals nahm Monika Kleemann die neue Seilbahn in Eickhorst in Betrieb. Quelle: Heidi Lindemann-Knorr

Weiteres Thema war der Spielplatz in Eickhorst. Die Gemeinde Vordorf hat bereits den Spielplatz in Rethen erneuert, der in Vordorf ist gerade in Arbeit und fast fertig, und auch in Eickhorst gibt es laut den dort wohnenden Eltern Bedarf. Dort ist mit dem Ostfeld ein neues Baugebiet entstanden, der Spielplatz hat in der jüngeren Vergangenheit als neues Gerät aber nur eine Seilbahn bekommen. Je nach Finanzlage soll daher nun noch in diesem Jahr als Favorit ein Turm mit Rutsche kommen, im Haushalt für das nächste Jahr könnte man eine größere Erneuerung einplanen.

Bürgermeisterin Monika Kleemann stellte dann noch das Projekt historische Radwege vor. Für die Gemeinde Vordorf sei erfreulicherweise die Verbindung Rethen-Thune über Eickhorst auf dem zweiten Platz in der Prioritätenliste des Vorhabens. Wann genau das Projekt auf dem Abschnitt umgesetzt werden kann, hängt von den Beteiligten ab, der Stadt Braunschweig und dem Landkreis Gifhorn. Die Gespräche seien aber auf einem guten Weg, teilte Kleemann mit.

Die Schranke auf dem Mühlenweg soll künftig abgeschlossen werden

Schließlich ging es noch um eine Schranke in der Gemarkung Vordorf auf dem Mühlenweg, dort wo es in den Wald geht. Die Eigentumsfrage der Schranke ist unklar, weder Forstamt noch Gemeinde oder Realverband gehört sie. Die SPD sprach sich dafür aus, sie offen zu lassen für alle erlaubten Nutzungen. Die Mehrheit aus CDU, Grünen und Unabhängigen war aber der Ansicht, die Schranke geschlossen zu halten – das Forstamt soll nach Anbringen eines Schlosses einen Schlüssel bekommen. Die für Fußgänger und Radfahrer vorhandenen Wege um die Schranke sollen mit Mineralgemisch befestigt werden.

Empfohlen wurde dann auch noch, wie in anderen Gemeinden auch, eine Lärmkartierung in Auftrag zu geben. Dabei soll auch der Ortsausgang von Rethen nach Adenbüttel berücksichtigt werden.

Von Chris Niebuhr