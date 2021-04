Rethen

„Es muss etwas passieren“, sagt Sebastian Mehlmann und meint die Verkehrssituation an der Ortsdurchfahrt. Anwohner wie Tobias Bäustmann hatten die Aufmerksamkeit des Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Vordorf auf die bestehenden Probleme gelenkt. Jetzt will der Kommunalpolitiker das Thema beim Bauausschuss am Mittwochabend aufs Tapet bringen.

„Die kommen hier reingeschossen. Die fahren nie und nimmer 50 Stundenkilometer“, berichtet Bäustmann, der 100 Meter vom östlichen Ortseingang im Haus seiner Eltern wohnt und sein Schlafzimmer zur Straße hat. Morgens werde er früh durch Fahrzeuglärm geweckt. Für zusätzliche Lärmbelästigung sorge ein Asphaltflicken auf der Fahrbahn direkt vorm Haus. Aber auch weiter entfernte Anwohner könnten das Rumpeln von Anhängern, die darüber fahren, deutlich vernehmen.

Tempo-30 wie in Wettmershagen und Sülfeld

Rethener, die abseits der Fallersleber Straße wohnten, könnten sich gar nicht vorstellen, wie die Lebensqualität unter den Umständen leide, glaubt Tobias Bäustmann und wünscht sich eine „Entschleunigung“ des Verkehrs durch den Ort. „Generell muss überlegt werden, auf der L 321 im Zuge der Durchfahrt und die Heinrichstraße Tempo-30 einzuführen wie es in Wettmershagen und Sülfeld schon der Fall ist“, meint Mehlmann. In Groß Schwülper werde ebenfalls über eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landesstraße nachgedacht.

„Gefühlt“ nehme der Verkehr zu: „Auch bei den Lkw.“ Unter anderem wegen des VW-Zentrallagers in Harvesse, aber auch weil die L 321 offizielle Umleitungsstrecke für die A 2 sei und „als Abkürzung nach Wolfsburg genutzt wird“, so Mehlmann, der außer den Unannehmlichkeiten für die Anwohner auch Gefahren für Kinder und Senioren sieht, die die Ortsdurchfahrt überqueren wollen oder müssen, die das Dorf in eine Nord- und eine Südhälfte trennt. Auch mit Blick auf eine B-4-Umgehung von Meine müsse damit gerechnet werden, dass der Verkehr durch Rethen zunehmen wird.

Einen Entschleunigungseffekt könnte nach Ansicht von Bäustmann auch ein Kreisel am Ortseingang bewirken, ebenso wie Verschwenkungen der Fahrbahn. Auch eine Verkehrsinsel als Querungshilfe könnte Gutes bewirken, meint Mehlmann. Der 2008 zur Verkehrsberuhigung auf Kosten der Gemeinde an der Ortsdurchfahrt installierte Blitzer ist nach seinen Worten mittlerweile ein weiteres Problem, das gelöst werden muss. Denn auch hier sorgen Asphaltflicken im Bereich der Induktionsschleifen sowie Zuständigkeitsgerangel dafür, dass der Tempo-Sünder-Fotograf seiner Bestimmung nicht mehr uneingeschränkt nachgehen kann.

Verkehrsschau und Verkehrszählung

Ortstermin: Die Probleme mit dem Verkehr sollen angegangen werden Quelle: Sebastian Preuß

Die SPD-Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann und Philipp Raulfs, die zu einem von Mehlmann anberaumten Ortstermin gekommen waren, rieten dazu, die Rethener Probleme mit dem Verkehr im Rahmen der Verkehrsschau des Landkreises begutachten zu lassen. Dieser könnte dann gegebenenfalls Handlungsbedarf anmelden bei der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Als Basis für weitere Schritte zu sehen sei ferner eine Verkehrszählung für Kraftfahrzeuge und Fußgänger.

Und wenn am Ende nichts fruchtet? „Dann ziehe ich wieder los und sammle Unterschriften, damit irgendwann doch noch etwas passiert“, sagt Bäustmann, „wir Anwohner sind die Situation wirklich leid.“

Von Jörg Rohlfs