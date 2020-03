Ausschuss lehnt Sanierung zweier Rethener Straßen ab

Vordorf

Der Bauausschuss der Gemeinde Vordorf zeigte bei der jüngsten Sitzung einmal mehr die nötige Umsicht im Umgang mit den Steuergeldern. Die Politiker lehnten eine reine Deckensanierung der Straßen Mittelweg und Wiesengrund ab, da das nach Auskunft des Wasserverbandes nur eine kurzfristige Lösung gewesen wäre. Zugleich sprachen sie sich dafür aus, vorsorglich Fördermittel zu beantragen für den Ausbau einer Bushaltestelle. Ein niedrigerer Eigenanteil wäre die Folge, falls die Maßnahme umgesetzt wird.

Ausschuss lehnt Straßensanierung ab

Im Mittelweg und Wiesengrund hat der Wasserverband Leitungsarbeiten gemacht. Die Straße musste aufgerissen und in den entsprechenden Teilbereichen auch wieder verschlossen werden. Die Gemeindeverwaltung hatte den Vorschlag erarbeitet, in diesem Zuge gleich die ganze Oberfläche abzufräsen und eine Deckensanierung vorzunehmen. „Der Wasserverband hat aber mitgeteilt mit, dass es sich bei einer solchen Maßnahme nur um eine kurzfristige Lösung handeln würde, weil im Zuge der eigenen Arbeiten festgestellt werden konnte, dass der Untergrund der Straßen ebenfalls in Frage steht“, sagte Sebastian Mehlmann ( SPD). Daher sprachen sich die Politiker dann dafür aus, den Verwaltungsvorschlag abzulehnen und wenn, dann später gegebenenfalls einmal einen grundhaften Ausbau prüfen zu lassen. So sollten Ausgaben für eine nicht dauerhafte Lösung gespart werden.

Bushaltestellen: Warten auf Fördergelder

Bei der Frage es Ausbaus der Bushaltestelle im Bereich an der Schule in Vordorf entschieden sich die Ausschussmitglieder dann dafür, sich zunächst durch einen entsprechenden Antrag auf jeden Fall eine möglich Förderung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft zu sichern. Denn zurzeit ist noch unklar, ob der Haltepunkt auch ausgebaut werden soll. Der Ausbau des gegenüberliegenden Stopps auf der Turnhallenseite hingegen ist bereits vorgesehen. Bei der anderen Seite sei jedoch noch zu klären, wann der Ausbau der Bundesstraße 4 und damit möglicherweise Änderungen in den Busumläufen erfolgen werden. Durch die Fördermittel wäre man handlungsfähig.

Neues Parkett im DGH Rethen

Grünes Licht gab es hingegen schon einmal für diverse kleinere Maßnahmen. So soll ein Pflanzbeet an der Kastanienallee neu bestückt werden. Die Verwaltung soll die Ausführung klären. Ebenfalls angelegt werden soll ein Blühstreifen im Zuge der Umgestaltung des Lindenplatzes. Dort soll eine Blumenwiese statt des Rasens wachsen, zudem auch eine Tanne gepflanzt werden, die später alljährlich als Weihnachtsbaum dienen kann. Weiterhin sprachen sich die Politiker auch noch dafür aus, die Fassadensanierung am Schützenheim anzugehen und den Parkettfußboden im Dorfgemeinschaftshaus Rethen zu sanieren. Außerdem legte der Bauausschuss noch eine Prioritätenliste fest für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Zur Post: Zunächst soll das Dach gemacht werden, dann feuchte Stellen an den Wänden und schließlich Schönheitsreparaturen.

