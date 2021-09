Rethen: 16-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Rethen

Von einem Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Auto am Montagabend in Rethen berichtet die Polizei. Beim Einfahren von der Straße Damm auf die Heinrichstraße übersah ein 81-Jähriger Opelfahrer einen vorfahrtberechtigten 16-Jährigen auf seiner Yamaha. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 16-Jährige leicht verletzte, die zwei Insassen des Opels blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei das Leichtkraftrad nicht mehr fahrbereit war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 9000 Euro.

Von der AZ-Redaktion