Solche Einsatzlagen sind eher ungewöhnlich für eine Freiwillige Feuerwehr: Mehrere Rehe hat die Feuerwehr Abbesbüttel in diesem Jahr schon gemeinsam mit der Partnerwehr Bechtsbüttel und Wedesbüttel/Wedelheine aus dem Mittellandkanal gerettet. Vor zwei Jahren war die Tierrechtsorganisation Peta so begeistert von dem Einsatz, dass die beteiligten Südkreis-Wehren dafür den Titel „Helden für Tiere“ erhielten.

Einsatzplan für Wasser und Land

In diesem Jahr ging es schon Ende März los. Da sichtete ein Spaziergänger ein im Wasser treibendes Reh. Läuft der Alarm auf, spulen die Routiniers einen festen Einsatzplan für Wasser und Land ab. An der Vordorfer Straße wird das Rettungsboot schnell zu Wasser gelassen. Wichtige Utensilien wie Tierrettungsstäbe und bei Dunkelheit auch Beleuchtung gehören zur notwendigen Ausrüstung. Ein großer Aufwand? Das Wort Aufwand mag Rouven Langanke, Ortsbrandmeister der Abbesbüttler Wehr, nicht so gerne. „Klar braucht so ein Einsatz Personal. Aber die Tierrettung aus dem Kanal ist hier eben unsere Aufgabe.“ Und noch dazu eine, die in der Mehrzahl Freude bereitet. Denn meistens enden die Einsätze mit dieser Meldung bei Facebook: „Das Reh konnte gerettet werden und wurde anschließend in die Natur entlassen.“

Jede Rehrettung ist eine Freude

Weitere erfolgreiche Rehrettungen waren am 11., 14. Mai, 1. und 12. Juni. Mal plumpste ein Tier bei Wedelheine, mal bei der Marina Abbesbüttel ins Wasser. Die Wehren retteten die Vierbeiner. „Auch wenn die Einsätze unter Coronabedingungen nicht einfach waren, so sind wir doch immer wieder glücklich, wenn wir ein Tier lebend an Land tragen können und hinter dem Zaun aussetzen können“, sagt Langanke.

Oft ist es die Suche nach Wasser, die die Rehe in die Nähe des Kanals treibt. Rutschen die Tiere dann ins Wasser, schaffen sie es nicht mehr, an den Spundwänden herauszukommen. Aber eigentlich dürfte das Problem so groß nicht sein. Oftmals kommen die Tiere nämlich nur an den Kanal, weil Spaziergänger die Wildschutztore offen gelassen haben. Deshalb der Appell der Abbesbüttler Wehr an alle: „In den vergangenen Tagen wurden wir wieder vermehrt zu Tierrettungseinsätzen am Mittellandkanal gerufen. Bitte achtet alle stets darauf, dass die Wildschutztore geschlossen sind. So können wir gemeinsam verhindern, dass viele Tiere überhaupt in Not geraten.“

Tierischer Einsatz: Drei Wehren im Südkreis retten regelmäßig Rehe aus dem Kanal und appellieren daran, wie alle mithelfen können. Quelle: Feuerwehr Abbesbüttel

Wer defekte Wildschutzzäune oder Tore entdeckt, sollte direkt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Braunschweig – Tel. (05 31) 86 60 30 – anrufen. Das Amt ist ebenso zuständig für bereits verendete Tiere, die leblos im Mittellandkanal treiben. Wer lebende Tiere im Mittellandkanal sichtet, die zu ertrinken drohen, soll den Notruf 112 tätigen. Wichtiger Hinweis der Feuerwehr: Beim Anruf den genauen Standort angeben und vor Ort bleiben, um die Feuerwehr zum Einsatzort einweisen zu können. Langanke appelliert: „Es ist wichtig, dass wir Menschen richtig handeln.“

