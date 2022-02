Adenbüttel

Einen langen Arbeitstag hatten Verwaltungsausschuss und Rat der Gemeinde Adenbüttel am Freitag im Gasthaus Michels zu bewältigen. Es galt, nicht weniger als 23 Tagesordnungspunkte vorzubereiten, anschließend zu beraten und von Fall zu Fall zu beschließen.

Auf mehr Harmonie hofft die Bürgermeisterin vergeblich

Erschwerend kam noch hinzu, dass auch innerhalb des aktuellen Rates mit insgesamt neun neugewählten Mitgliedern gewisse atmosphärische Störungen spürbar sind, die sich, so weiß man in Adenbüttel, bereits über Jahre hinziehen. Bürgermeisterin Doris Pölig (MGA) hatte nach den Kommunalwahlen 2021 gehofft, dass man fortan etwas sachlicher miteinander umgehen werde. In der Sitzung am Freitag zeigte sich nur wenig davon.

Umbildung der Ausschüsse muss ausfallen

So konnte zwar der Sitzverlust der Ratsfrau Waltraud Gaidischki (MGA) festgestellt werden, die Verpflichtung ihres potenziellen Nachfolgers Ronald Blume allerdings musste wegen eines formellen Versäumnisses verschoben werden. Damit entfiel auch die geplante Umbildung der Ausschüsse.

Bericht: Kita-Erweiterung erst später als erwartet fertig

Über den aktuellen Stand der Kita-Erweiterung berichtete ausführlich Dr. Ludwig Munzel (GfG), der feststellte, dass das Projekt zwar im finanziellen, nicht aber im zeitlich gesteckten Rahmen geblieben sei. So wird die Fertigstellung wohl erst Mitte diesen Jahres erfolgen können.

Enttäuschung bei GfG: Bücherschrank-Idee zu teuer

Wenig später aber war zudem die Enttäuschung bei der GfG-Ratsfrau Katharina Hoffmann nicht zu übersehen. Sie war mit ihrem Vorschlag gescheitert, zwei Bücherschränke anzukaufen und zu installieren. Nicht das Vorhaben an sich wurde von den Ratsmitgliedern in Frage gestellt, sondern die doch erheblichen Kosten der diebstahlgesicherten, modernen Ausführungen. Dafür verlangt der Hersteller der zwei Schränke dann auch 12300 Euro.

Da die Initiatoren bereits über 5500 Euro als Eigenmittel und aus der Förderung verfügen, ein weiterer Förderantrag noch läuft, fehlen zur Finanzierung der beiden Schränke für Adenbüttel(Bürgerhalle) und Rolfsbüttel (Dorfgemeinschaftshaus) noch 2000 Euro, die Hoffmann gern als Zuschuss aus dem Gemeindesäckel hätte. Sowohl die Glas-Stahlkonstruktion als auch die Gesamtkosten führten zu negativen Bewertungen insbesondere in den Reihen der MGA.

Nun sollen andere Lösungen gesucht werden

Stellvertretende Bürgermeisterin Daniela Krämer („das ist viel zu teuer“) und Jessica Rolfs-Rübensaat sprachen sich für preislich günstigere Alternativen aus. Bürgermeisterin Pölig riet dazu, zunächst erstmal durch preisgünstige Provisorien zu erkunden, ob und wie stark die Bücherschränke in Anspruch genommen werden. Grundsätzlich soll das Thema in der nächsten Sitzung mit der Haushaltsberatung neu aufs Tapet kommen.

Defibrillatoren: Entscheidung vertagt

Gleiches gilt für die Anschaffung von drei Defibrillatoren, die bei einem Notfall zum Einsatz kommen könnten, beispielsweise bei Herzflimmern oder – stillstand. Durch einen Stromstoß kann das Organ wieder aktiviert werden. Bevor man die Anschaffung vornimmt, soll Kontakt beispielsweise mit Sportvereinen, Schulen oder Feuerwehren aufgenommen werden. Ludwig Munzel stellte in Frage, ob die Anschaffung solcher Rettungsgeräte überhaupt sinnvoll sei. Anhand von Zahlen begründete er seine Zweifel, dass in Adenbüttel und Rolfsbüttel ein solches Gerät jemals zum Einsatz kommen würde. „Die Wahrscheinlichkeit sei geringer als ein Haupttreffer im Lotto“, sagte er. Diese Äußerung gefiel der Bürgermeisterin überhaupt nicht: Man müsse jede Vorsorge treffen, im Notfall schnell helfen zu können.

Gemeinde hat eine neue Homepage

Pölig erläuterte zudem das städtebauliche Konzept für den Ortskern Adenbüttel vor, in dem der Architekt Leo Pröttel unter anderem eine Bestandsaufnahme erhaltenswerter Gebäude vornimmt sowie den Straßenverkehr und den Öffentlichen Personennahverkehr analysiert. Bürgervertreter Ronald Blume stellte schließlich die neue Homepage für die Gemeinde vor. Er wurde dafür offiziell als Administrator benannt.

Von Burkhard Heuer