Rat findet Zwischenlösung für Didderses Kita

Didderse

Online versammelte sich Didderses Gemeinderat am Dienstagabend. Für das Gremium um Bürgermeister Randolf Moos ging es um die Erweiterung der Kita, die Wiedereröffnung der Sporthalle und die Suche nach einem neuen Allgemeinmediziner.

Für die Erweiterung der Kita hat die Verwaltung zunächst drei Alternativen erwogen: Anbau in Massivbauweise für 360 000 bis 400 000 Euro, Umbau des angrenzenden Sporthallen-Foyers für 260 000 bis 270 000 Euro oder Container-Lösung. Für letztere wiederum gab es zwei Varianten: ausgestattet wie eine eigenständige Kita (463 000 Euro) oder Anbau ans bestehende Gebäude (308 000 Euro). Die Kosten waren den Didderser Politikern aber immer noch zu hoch, da die Container nur als Übergangslösung gedacht sind. Denn in rund fünf Jahren soll das angrenzende Feuerwehrhaus für Kita-Zwecke umgebaut werden. Letztlich kam zusammen mit dem Ingenieurbüro eine „abgespeckte“ Container-Lösung heraus für voraussichtlich 262 000 Euro.

Container zu mieten ist fast genauso teuer wie der Kauf

Ziehen langfristig ins Feuerwehrhaus: Die St. Viti-Spatzen. Quelle: Sebastian Preuß

Johannes Heidermann (SPD) wollte dennoch durchrechnen lassen, ob die Foyer-Lösung nicht günstiger sei. Dem widersprach Parteikollege Heinz Obermann: „Der Rückbau kommt später wesentlich teurer.“ Container ließen sich zudem viel schneller auf- und abbauen. Jens Vollmer (Grüne) regte an, Container zu mieten statt zu kaufen. Moos erwiderte: „Mieten ist in etwa so teuer wie Kaufen – mit dem Unterschied, dass wir gekaufte Container hinterher weiterveräußern können.“ Der Rat sprach sich mit sieben zu drei Stimmen gegen einen Umbau des Sporthallen-Foyers aus. Mit acht Ja, einem Nein und einer Enthaltung beschloss das Gremium, die abgespeckte Containervariante umzusetzen. Startklar soll die Kita-Erweiterung möglichst schon im Sommer sein.

Familien möchten in der Sporthalle aktiv werden

Im Dorf sind Stimmen laut geworden, die pandemiebedingt geschlossene Sporthalle wieder zu öffnen. Peter Groepler (CDU) berichtete von Familien, die dort Sport treiben möchten. Vorbild könnte der MTV Braunschweig sein, der seine Halle zeitversetzt jeweils für Personen aus maximal zwei Haushalten öffnet. Der Rat beschloss einstimmig, Mitgliedern des SSV Didderse sowie Einwohnern der Gemeinde die Hallennutzung zu erlauben im Rahmen eines noch zwischen Vereinsvorstand und Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss abzustimmenden Hygienekonzeptes. Bringt niemand aus dem Rat gegen dieses Konzept Einwände vor, wird die Halle wieder geöffnet.

Die Suche nach einem neuen Allgemeinmediziner ist schwierig

Der Rat bemüht sich, einen neuen Allgemeinmediziner ins Dorf zu holen. „Der Leidensdruck ist allgemein bekannt. Aber es ist sehr schwierig, jemand für den ländlichen Raum zu finden“, sagte Moos. Der neue Arzt könnte die vorhandenen Praxisräume nutzen und für die Ausstattung sogar stattliche Fördermittel abrufen. Allerdings seien auch „einige bürokratische Hürden“ zu überspringen. „Wir tun weiter alles dafür, dass wir in Didderse wieder einen Arzt haben, und hoffen auf einen positiven Ausgang“, betonte Moos.

Von Ron Niebuhr