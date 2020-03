Brandstifter-Prozess: Zeugen-Aussagen wegen Corona verschoben

Hildesheim/Papenteich

Am zweiten Prozesstag wegen der Serienbrandstiftung in Meine und Umgebung am Freitag stand die Vernehmung von 17 Zeugen auf dem Programm des Landgerichts Hildesheim. Wegen der Corona-Epidemie wurden alle abgeladen. „Ihr Erscheinen hätten wir nicht verantworten können“, so die Vorsitzende Richterin Karin Brönstup.

Besprechung nicht möglich

Die Corona-Krise hat auch eine Besprechung zwischen Verteidiger und dem 42-jährigen Angeklagten verhindert. „Die Justizvollzugsanstalt hat von mir eine eidesstattliche Versicherung verlangt, dass ich gesund bin“, so der Verteidiger. Dies zu versichern sei ihm nicht möglich gewesen.

Nächster Termin am 17. April

Der nicht vorbestrafte Angeklagte wurde nach dem letzten Brand am 21. September 2019 festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Ob das Verfahren wie geplant weitergeführt werden könne, stehe in den Sternen, so Richterin Brönstrup. Viele Verfahren seien bereits aufgehoben worden. Noch ist geplant, am nächsten Verhandlungstermin, dem 17. April, zwei Zeugen zu hören. Alle anderen Zeugen sollen zu einem späteren Zeitpunkt geladen werden.

Das wird dem Mann vorgeworfen

Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen dem 4. Juni und dem 21. September 2019 unter Alkoholeinfluss im wieder gezündelt zu haben, unter anderem soll der Brand des Grasseler Feuerwehrhauses und der Brand einer Scheune mit darin geparkten Oldtimern auf sein Konto gehen.D

Mehr zum Serien-Brandstifter:

Von Bettina Reese