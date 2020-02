Wie die Oberschule Papenteich ihre Schüler „Fit fürs Leben“ macht

Groß Schwülper

Plötzlich ist es ganz schön schwierig, eine bestimmte Summe Bargeld aus dem Portmonee zu fischen oder ein Glas Wasser einzugießen. Schuld daran ist die Rauschbrille, mit der die Siebtklässler der Oberschule Papenteich einen Parcours absolvieren müssen. Im Rahmen der Projektwoche „Fit fürs Leben“ beschäftigen sie sich mit dem Thema Sucht.

Rauschbrille simuliert Alkoholkonsum

„Ihr könnt euch ja mal den Ball zuwerfen“, ruft Lehramtsstudentin Claudia den Siebtklässlern zu – und mahnt: „Aber lasst die Einrichtung heile.“ Schon als Schülerin Leandra ihn aufheben will, wird es schwierig. Sie fängt an zu torkeln, greift daneben. Und ihren Mitschülern geht es nicht besser. Kein Wunder, haben sie doch alle eine Rauschbrille auf. „Man sieht alles bunt und doppelt. Und Dinge, die eigentlich weit weg sind, sieht man auf einmal genau vor sich“, sagt Leandra. Und damit haben sie und die anderen Siebtklässler gelernt, wie es sich anfühlt, wenn man doch mal einen über den Durst getrunken hat. Eine Erfahrung fürs Leben halt.

Worum es in der Projektwoche geht

„Genau das soll die Projektwoche vermitteln“, sagt Sozialpädagogin und Organisatorin Sylvia Steg. Nicht umsonst lautet das Motto „Fit fürs Leben“. Jeder Jahrgang widmet sich dabei einem anderen Themenbereich: So geht es im fünften Jahrgang etwa um Teambuilding, im sechsten Jahrgang um Cyber-Mobbing und im neunten Jahrgang um Berufsorientierung. Die Schule setzt dabei auf externe Experten. „Die Schüler bekommen einen ganz anderen Zugang zu dem jeweiligen Themenbereich als im Unterricht“, weiß Sylvia Steg.

So erklärt die Polizei, welche Folgen Mobbing haben kann, auch rechtlicher Natur. Ein Selbstverteidigungstrainer zeigt den Schülern, wie sie sich wehren können und was sie tun können, um nicht selbst in eine Opferrolle zu geraten. Und verschiedene Firmen sprechen mit den Neuntklässlern über Bewerbungen, die diese im Vorfeld eingereicht haben. „Der Realitätsbezug ist uns bei der Themenauswahl ganz wichtig“, sagt Sozialpädagogin Steg.

Auch Werbung wird thematisiert

Doch zurück in den siebten Jahrgang. Hier geht es nicht nur um die Folgen des Alkoholkonsums. Bei den Studenten Marco, Yannick und Vanessa beschäftigen sich die Schüler mit dem Thema Werbung. „Sie sollen wissen, dass man nicht alles glauben kann, was man sieht“, sagen die drei. Etwa dass der Burger auf Fotos immer besser aussieht, als hinterher im Restaurant. Und es wurde klar, dass auch die Schüler längst nicht immer zufrieden sind mit dem Produkt, dass bei der Bestellung im Internet noch so gut aussah.

Ganz anders ist das mit der Projektwoche. Überall tummeln sich Schüler und sind mit viel Spaß dabei. „Die ganze Schule lebt die Projektwoche“, freut sich Organisatorin Sylvia Steg.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit