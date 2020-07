Rethen

Morgens um 10 Uhr geht es auf dem idyllisch gelegenen Gelände am Ortsrand von Rethen rund. Da wird dann die Gießkanne zum Auto und muss am Wasserhahn betankt werden. Willkommen auf Parzelle 14 im Kleingartenverein Heideblume. Hier hat der Kindergarten Rethen eine eigene Parzelle mit allem Drum und Dran. Wie das kam, schildert Heidemarie Tabbert, Vorsitzende des Vereins, lebhaft. „Ich habe sie immer singen, lachen und toben hören.“ Dabei zeigt sie auf den Ortsrand. „Da ist der Kindergarten, das ist doch kein Weg“, suchte sie damals nach einer Idee, etwas zusammen auf die Beine zu stellen. Vor zwei Jahren dann ließ der Verein Apfelsaft pressen – und schenkte dem Kindergarten davon 100 Flaschen. Der erste Kontakt war da, inklusive Angebot, doch einmal probehalber die Gartenanlage zu nutzen. Der Testlauf stimmte auch Kindergarten-Leiterin Vanessa Rieseberg optimistisch, inklusive Eltern. Seit diesem Jahr nun hat der Kindergarten eine richtige Parzelle. Was sich in Corona-Zeiten zusätzlich als Riesengewinn herausstellte. „Wir konnten so die Gruppen gut trennen und hatten genug Ausweichmöglichkeiten.“ Und was für welche: Denn auf dem Gelände dürfen die Kinder auch im Gemeinschaftsgarten nach Herzenslust herumtollen.

Zur Galerie Ihr kleines Paradies liegt nur einen kleinen Fußmarsch entfernt: Die Kinder des Kindergartens Rethens kommen regelmäßig in den Kleingartenverein, hier haben sie sogar eine eigene Parzelle.

Aber Gärtnern steht auch hoch im Kurs. Akribisch stehen die Kinder Schlange, um in ihren „ Auto“-Gießkannen Wasser zu tanken. Die selbst angelegten Beete mit Kartoffeln, Paprika, Gurken, Bohnen und vielem mehr bewässern sie hoch konzentriert. Noch muss vieles erst wachsen. Aber auch das ist Sinn der Übung: Lernen, dass Obst und Gemüse nicht einfach im Supermarkt in den Regalen wachsen, Geduld aufbringen, Wachstum beobachten und Wettereinflüsse kennenlernen – Vanessa Rieseberg möchte auch, dass die Kinder Unangenehmes wie Unkraut jäten lernen. „Und auch die Erfahrung von Misserfolg machen. Nicht alles wächst so wie gewünscht.“ Heidemarie Tabbert hört’s gerne: „Ich finde es wichtig, dass Kinder diese Erfahrung im Garten machen, auch dass viel Arbeit drin steckt. So lernen sie Lebensmittel schätzen.“

Mit der Ernte aus dem Probejahr hat der Kindergarten ein Erntefest veranstaltet. So ganz üppig wird das Ergebnis im neuen Garten noch nicht ausfallen. Aber Johannisbeeren konnten die Kinder schon direkt naschen. Als Uta Klinkenberg gerade berichtet, wie viel Spaß sie und ihre Kollegen bei der Kleingartenarbeit mit den Kindern hat, ruft ein Mädchen aufgeregt: „Ich habe eine Tomate gefunden.“ So viel Leben auf der Anlage – da strahlt Heidemarie Tabbert vor Glück. Da die Kinder nicht ganz so akribisch den Garten bewirtschaften können, hilft sie mit Gießen oder anderen Arbeiten schon einmal aus. Kaum kann sie erwarten, dass Parzelle 14 endlich ein Brett mit eigenem Namen bekommt. Den dürfen sich die Kinder aussuchen, wegen Corona blieb die Auswahl auf der Strecke. Während der Corona-Pause übten die kleinen Gärtner zu Hause weiter. Der Kindergarten hatte kleine Saattüten geschickt.

Ob der Kindergarten dauerhaft unter die Kleingärtner geht? Vanessa Rieseberg ist nicht abgeneigt. „Das kann ich mir gut vorstellen.“ Schließlich ist die Parzelle ja jetzt erst einmal startklar gemacht, auch dank einer Spende des Vereins Rethener Dorfleben. Und die Parzellennachbarn helfen auch tüchtig mit. „Da geht jeder mal zum Gießen rein und hilft. Das ist abgestimmt, dass die Kinder auch keine Pflichtarbeitsstunden leisten müssen.“ Parzelle 14 ist eben ganz besonders in Rethen.

Von Andrea Posselt