Premiere: Corinna Schlüsche ist erste Ortsbrandmeisterin im Papenteich

Ohnhorst

Das abgelaufene Jahr war für die Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst ein eher ruhiges Jahr vom Einsatzgeschehen her. Ortsbrandmeister Eberhard Stolzenburg vermeldete bei der Jahresversammlung jüngst lediglich drei Einsätze für die Brandschützer. Den großen Paukenschlag gab es allerdings dann doch: Als erste Feuerwehr im Papenteich wählten die Aktiven eine Frau zur Ortsbrandmeisterin.

Nachfolge von Eberhard Stolzenburg

Neue Chefin der Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst ist damit Corinna Schlüsche. Sie war bisher stellvertretende Ortsbrandmeisterin, tritt die Nachfolge von Eberhard Stolzenburg an. Er war neun Jahre lang Chef des Kommandos in Ohnhorst-Gravenhorst und hatte insgesamt sage und schreibe 33 Jahre Funktionen im Kommando der Wehr bekleidet. Stolzenburg wollte etwas kürzer treten in seiner Heimatwehr, weil er inzwischen auch in der Führungsebene der Gemeindefeuerwehr Papenteich eine fordernde Aufgabe übernommen hat: Er ist stellvertretender Gemeindebrandmeister. „Ich habe die Samtgemeinde daher gebeten, mich aus dem Amt des Ortsbrandmeisters zu entlassen. Das Amt des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters erfordert immer mehr Zeit“, sagte er.

Jochen Gaus ist Vize-Ortsbrandmeister

Daher musste in der Wehr Ohnhorst-Gravenhorst eine neue Führungsriege gestaltet werden. Corinna Schlüsche übernahm die Spitzenposition als Ortsbrandmeisterin, Jochen Gaus wurde zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. Außerdem wurden die meisten übrigen Funktionsträger des Kommandos für eine weitere Amtszeit gewählt, lediglich die Posten des stellvertretenden Gerätewartes und des stellvertretenden Atemschutzgerätewartes wurden mit Michael Neumann und Christoph Möhle neu besetzt.

Ehrungen und Beförderungen

Neben den Wahlen prägten bei der Jahresversammlung vor allem die Beförderungen und die Ehrungen das Geschehen. Wichtigste Auszeichnung war die von Gerlinde Jäger. Sie erhielt das Feuerwehrabzeichen für 25-jährige Verdienste. Gerlinde Jäger ist zugleich auch die erste Frau, die in die Feuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst eingetreten ist, wie Stolzenburg betonte. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde dann noch Dietmar Schlüter geehrt. Befördert wurden zudem Laurica Buchs und Artur Derr.

Von Chris Niebuhr