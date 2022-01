Walle

Von einer Baustelle an der Hafenstraße in Walle wurde am vergangenen Wochenende eine Rüttelplatte entwendet. Mindestens zwei Unbekannte trugen die 225 Kilogramm schwere Platte von dem frei zugänglichen Grundstück, das Verladen in das zum Abtransport genutzte Fahrzeug könnte auch mit einem Kran passiert sein. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Tel. (0 53 04) 91 230 bei der Polizei Meine zu melden.

Von der AZ-Redaktion