Abbesbüttel

Aus einem Verkaufsstand für Lebensmittel in Abbesbüttel wurden etwa 60 Eier entwendet, von denen die meisten später in den Straßen Am Berge und Im Unterdorf gegen mindestens vier geparkte Autos und fünf Wohnhäuser geworfen wurden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich dieser Vorfall bereits in der Nacht zum Mittwoch, 22. Dezember, zwischen 2 und 5 Uhr. Wer etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Meine unter Tel. (05304) 9 12 30 zu melden.

Von der AZ-Redaktion