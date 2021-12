Polizei kontrolliert Tempo vor Didderses Spielplatz

Didderse

Seit Ende Juni kontrollierten Beamte der Polizei Meine immer wieder die Geschwindigkeit der Autofahrer und Autofahrerinnen an der Durchfahrtstraße in Didderse. Kontrollort war der örtliche Spielplatz. Bei der überwiegenden Mehrzahl dieser Kontrollen wurden im Schnitt zehn Verstöße innerhalb einer Stunde festgestellt. So auch jetzt wieder: In zwei Stunden und 45 Minuten wurden 30 Autos mit einer zu hohen Geschwindigkeit gemessen. Diese bewegten sich fast ausschließlich im Bereich eines Verwarngeldes, auf drei Autofahrerinnen und Autofahrer wird jedoch ein Fahrverbot zukommen. Die Polizei Meine wird auch in Zukunft Messungen in diesem Bereich durchführen.

Von der AZ-Redaktion