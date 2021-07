Lagesbüttel

Zu ersten Erkenntnissen sind sie bei der Spurensuche in den Trümmern des ausgebrannten Dachstuhls des Hauses am Asthoop in Lagesbüttel schon gekommen, aber die Arbeit der Brandermittler der Gifhorner Polizei ist noch lange nicht zu Ende. Nur so viel kann Kripochef Uwe Ramme jetzt schon bekannt geben rund um das Feuer am Samstagnachmittag, bei dem zwei Menschen verletzt wurden: Eine vorsätzliche Brandstiftung ist wohl auszuschließen.

Am Montag waren die Brandermittler vor Ort, so Ramme. Allerdings nicht das letzte Mal. „Die Ermittlungen laufen noch.“ Technischer Defekt oder fahrlässige Brandstiftung? Das stehe noch nicht fest. Um noch mehr Licht ins Dunkel zu bekommen, steht am Dienstag der nächste Ortstermin in dem von der Polizei wie in diesen Fällen üblich beschlagnahmten Gebäude bevor. Dann werden sich laut Ramme Experten der Polizei und der Versicherung noch einmal umschauen.

Erste Erkenntnisse: Vorsätzliche Brandstiftung war es wohl nicht, warum das Wohnhaus am Asthoop in Lagesbüttel am Samstag in Flammen stand. Quelle: Michael Franke

Zu dem Brand des Hauses im Asthoop kam es am Samstagmittag. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr, unter anderem die Drehleiter der Braunschweiger Berufsfeuerwehr, war vor Ort. Der schwer verletzte Bewohner wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Seine Ehefrau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Einsatz gestaltete sich schwierig – Nachalarmierung nötig

Insgesamt waren zehn Ortsfeuerwehren mit mehr als 150 Männern und Frauen im Einsatz. Neben Polizei, Notarzt und mehreren Rettungswagen war außerdem die Schnell-Einsatz-Gruppe des DRK mit zehn Kräften vor Ort, um Anwohner und Feuerwehrleute zu versorgen. Der stundenlange Einsatz hatte sich als schwierig erwiesen, so dass am Nachmittag der dritte von vier Löschzügen des Papenteichs nachalarmiert werden musste.

Während der schwer verletzte Mann noch im Klinikum ist, ist seine Ehefrau nach Erkenntnissen von Ortsbrandmeister Eike Wiechmann bei ihrer Familie untergebracht und versorgt. Ansonsten hätte die Lagesbütteler Dorfgemeinschaft etwas getan, ist sich der Feuerwehrmann sicher. Die ersten Hilfsangebote habe es schon gegeben. „Da baut sich etwas auf. Wir müssen gucken und abwarten.“

Von Dirk Reitmeister