Am Samstagmorgen kam es auf dem Parkplatz des Edeka Centers in Meine zu einer Unfallflucht. Ein 76-Jähriger parkte seinen weißen Skoda Kodiaq gegen 9.15 Uhr in der Nähe des Haupteingangs. Als er circa 15 Minuten später wieder zu seinem Auto kam, wies dieses an der vorderen, rechten Fahrzeugseite Beschädigungen am Kotflügel und dem Stoßfänger auf. Diese könnten sowohl von einem Fahrzeug als auch von einem Einkaufswagen stammen. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro beziffert.

Zeugen und Hinweisgeber setzten sich mit der Polizei Meine, Tel. (05304) 91230, in Verbindung.

