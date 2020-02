Pläne für das neue Rathaus nehmen Formen an

Schwülper

Vor einem der vielleicht größten Projekte der jüngsten Zeit steht die Gemeinde Schwülper mit dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes inklusive acht Mietwohnungen. 2,4 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Klar, dass die Politiker darüber besonders intensiv beraten – ein paar Stunden waren es allein schon am Dienstagabend im Bauausschuss.

Die Ausschreibung des Bauprojektes erfolgt bis Ende Februar, die Baugenehmigung durch den Landkreis liegt bereits seit 17. Januar vor. In der Sitzung des Bauausschusses war Architekt Joachim Schmidt zu Gast, denn es gab einige Gestaltungsfragen zu klären. Los ging es mit der Fassade. Welcher Klinker soll es denn sein: roter oder grauer? Mit rauer oder glatter Oberfläche? Mit bündiger oder zurückliegender Fuge? In hell- oder dunkelgrau? „Die Fugen dunkeln noch nach. Das ist wie beim Menschen. Der sieht auch nicht sein Leben lang gleich aus“, gab der Architekt zu bedenken. Sein Favorit: roter Klinker mit leicht zurückliegender heller Fuge.

Velourteppich oder Kugelgarn aus Österreich

Weiter zu den Fenstern, genauer gesagt den Rahmen: weiß oder farbig? Schmidt empfahl durchgehend in allen Etagen weiße Rahmen aus Kunststoff. Einige im Ausschuss liebäugelten mit grauen Rahmen im Dachgeschoss, denn das wird nicht verklinkert sondern mit Metall verkleidet. Für farbige Rahmen allerdings wäre ein Preisaufschlag von elf Prozent fällig, da man die Kunststoffrahmen mit grau lackiertem Metall verkleiden müsste, sagte Schmidt. Das Geld sollte man lieber woanders investieren, zum Beispiel in einen hochwertigeren Teppich in der Verwaltungsetage, meinte er.

Apropos, was soll es da denn sein? „Wir empfehlen für die Sitzungs- und Büroräume Kugelgarn aus Österreich“, sagte Schmidt. Der halte mindestens doppelt so lang wie Velourboden und lasse sich bei Bedarf ganz einfach ausbessern, „weil er beim Verlegen nicht richtungsgebunden ist.“ In Nebenräumen, etwa für Server und Lager, sollte man Naturkautschuk verlegen. Der sei strapazierfähig und „da latschen ja eh nicht 100 000 Leute am Tag drüber“, sagte Schmidt. Türen brauchte es natürlich auch: Glas, Milchglas, massiv oder mit Glaseinsatz? Und wie sieht es mit Schallschutz aus für mehr Diskretion? „Das käme einer Kulturrevolution gleich. Bisher kriegt jeder alles mit, was bei uns passiert“, sagte Bürgermeister Uwe-Peter Lestin. Für Sitzungssaal, Besprechungsräume und Bürgermeisterbüro böten sich Schallschutztüren an, war aus der Runde herauszuhören.

Endlich wieder freie Kita-Plätze

Damit war die Liste übrigens längst nicht abgearbeitet. Zu klären war auch noch, welches Format und welche Farbe die Fliesen auf den Fluren, in den Sanitärräumen und im Treppenhaus haben sollen. Und wie die Absturzsicherung an den Fenstern der oberen Etagen und die Treppengeländer aussehen sollen: Ganzglas oder Metallstäbe? Womöglich mit Etagenkennzeichnung in Blindenschrift? Damit nicht genug, war die Gestaltung der Wände und Böden sowie die Ausstattung der Küchen in den Wohnungen ebenfalls festzulegen.

Eingangs hatte Bürgermeister Lestin berichtet, dass die durch das Waldgebiet Barons Busch verlaufene Hochspannungsleitung vom Stromversorger von 2022 bis 2025 ertüchtigt wird. „Es dauert so lang, weil daran immer nur gebaut werden kann, wenn der Stromverbrauch gerade gering ist“, erklärte er. In den Krippen und Kitas seien erstmals seit langem noch mehrere Plätze frei. „Wir sind also endlich in der glücklichen Lage, dass wir der Entwicklung nicht mehr hinterher laufen. Aber wir haben ja auch genug Geld reingesteckt“, verwies Lestin auf enorme Investitionen.

Von Chris Niebuhr