So hilft das Meiner Gymnasium Australien

Meine

Wenn die Australien-AG des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums in Meine im kommenden Herbst zum Schüleraustausch nach Canberra fliegt, dann nimmt sie auch Spendengeld mit. Angesichts der verheerenden Buschbrand-Katastrophe läuft am christlichen Gymnasium in der kommenden Woche eine Spendenaktion. Die Papenteicher wollen damit die Neuanpflanzung von Bäumen finanziell unterstützen.

Spendenaktion für Australien: Die AG des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums will die Neuanpflanzung von Bäumen unterstützen. Sie haben eine Partnerschule in Canberra. In der Wochenabschlussandacht warben sie bei den Mitschülern dafür. Quelle: Sebastian Preuß

Die 15 Schülerinnen und Schüler der AG aus den neunten und zehnten Jahrgängen haben am Eingang der Mensa eine Stellwand aufgestellt. Darauf gepinnt haben sie aktuelle Fotos aus und von Australien. Zum Beispiel die Satellitenaufnahme, auf der die Brandherde deutlich zu erkennen sind. „Da sieht man, wie viel brennt“, sagt Inga Diekmann. Wird ihr die räumliche Dimension der Brandkatastrophe deutlich? „So richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Ich glaube, es ist viel schlimmer und größer, als man es sich vorstellen kann.“

So betroffen sind die Schüler

„Da sieht man, wie ein Kontinent brennt“, sagt Schulleiter Stephan Oelker über dieses Foto aus dem All. „Es sieht aus wie ein Stück Kohle.“ Doch auch die anderen Fotos machen die Schülerinnen und Schüler betroffen. Etwa das von dem Koala-Bären. „Es macht einen traurig, wenn man das sieht“, sagt Naira Reinebeck. Inga Manske erschüttert, dass selbst verletzten Tieren nicht mehr geholfen werden konnte. „Weil es einfach zu viele sind.“

Wie ein Arboretum anregt

Auch Oelker ist nachdenklich, wenn er in den Fotos blättert, die die AG vor zwei Jahren beim ersten Australienbesuch an der Partnerschule Trinity Christian Church gemacht hat. Etwa von den Blue Mountains. Oder vom Tidbinbilla Naturreservat. „Da konnte man Koalas sehen.“ Oelker deutet auf ein Foto, das die Wälder bei Canberra zeigt. Dort habe es 2004 verheerende Brände gegeben, und danach sei ein Arboretum, ein Park mit Bäumen, errichtet worden. Das war der Ideenlieferant für das Hilfsprojekt, das nun in Meine anläuft.

So läuft die Spendensammlung

Die Papenteicher Schüler wollen Geld sammeln für neue Bäume, das sie bei ihrem Flug im Herbst nach Canberra mitnehmen wollen. Inga Diekmann und Tahnee Langhammer schwören bei der Wochenabschlussandacht am Freitag rund 180 Mitschüler darauf ein. Denn in der kommenden Woche sollen möglichst viele während der Mittagspause in der Mensa spenden. Zwischen Schlussandacht und Vater unser beamen sie Bilder von Australien an die Wand. Und über der Stellwand in Mensa steht „Make Australia green again“. Auch am Tag der offenen Tür im Februar will die Australien AG noch einmal Spenden einwerben.

Von Dirk Reitmeister