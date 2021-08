Meine

Dreier-Teams – bestehend aus je einem Lehrer, einem Schüler und einer Schülerin – traten zum Ninja-Parcours an. Krabbeln, klettern und springen war angesagt, Hindernisse mussten überwunden werden und Geschwindigkeit zählte. Die sechs zeitschnellsten Teams qualifizierten sich für die Endrunde am Abend.

Max Steiner verblüffte mit seiner Leistung alle

Waren bei dem abwechslungsreichen Parcours schon Zeiten unter 20 Sekunden eine sehr beachtliche Leistung, sprengte Max Steiner mit sage und schreibe 12,7 Sekunden alle Rekorde – schneller war auch kein Sportlehrer.

Ein Sporttag der ganz anderen Art: Am Meiner Gymnasium fand jetzt der PMG-Warrior-Wettbewerb statt. Quelle: PMG

Über 30 Teams waren am Start: Für den Showdown am Abend in der Halle qualifizieren sich die Teams „Flash“, „Sportkanonen“, „Herr Völkel, bitte zur Turnierleitung“, „Team Nieswand“, „Brodpiloter“ und „The Fighters“.Im Halbfinale setzte sich das Team „Herr Völkel, bitte zur Turnierleitung“, bestehend aus Bernd Boes als Lehrer und den Q1-SchülerInnen Benedikt und Kyra durch. Sie hangelten, meisterten den gefürchteten Schwebebalken und brillierten bei der letzten Übung – den Seilen.

Das PMG-TV ist live vor Ort

Gerade dieses letzte Hindernis hatte es in sich: Hier benötigten die Sportlerinnen und Sportler nicht nur enorm viel Kraft, sondern genauso viel Geschick und Koordination.Hatten die Teams ihren Lauf absolviert, luden die Moderatoren von PMG TV auch kurz zum Talk – das Studio wurde nun in die Turnhalle verlagert.

Interaktive Challenges mit den Klassen

Gestreamt, kommentiert und moderiert wurde das Ganze auf inzwischen gewohnt souveräne und professionell anmutende Art und Weise von der eSG. Als besonderes Highlight gab es für die Schülerinnen und Schüler zum einen die Möglichkeit, Essen über eine selbst programmierte App zu bestellen, zum anderen wurden alle PMGler aktiviert: In den Klassen fanden interaktive „Challenges“ statt: Von Memes bis zu Liegestütz – für jeden war etwas dabei.

