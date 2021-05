Paukenschlag im Papenteich: Hans-Georg Reinemann verlässt die CDU

Meine

Paukenschlag bei der CDU im Papenteich: Ausgerechnet das Urgestein Hans-Georg Reinemann wirft hin. Er tritt nach Jahrzehnten aus der Partei aus. Hintergrund sind die anstehenden Kommunalwahlen.

Ein halbes Jahrhundert war Hans-Georg Reinemann Mitglied in der CDU. Seitdem hat er vieles vorzuweisen. Seit 47 Jahren ist er im Meiner Gemeinderat, von 1981 bis 2006 war er Bürgermeister. Unter anderem die Neugestaltung der Meiner Ortsmitte und die Schaffung des Naturschutzgebietes Stapelteiche fielen in seine Amtszeit. 20 Jahre lang war er Kreistagsabgeordneter, und seit doppelt so langer Zeit sitzt er im Papenteicher Samtgemeinderat. Und genau um dieses Gremium dreht sich nun der ganze Knatsch mit seiner inzwischen Ex-Partei.

Viele Verdienste: In der 25-jährigen Amtszeit von Hans-Georg Reinemann als Meiner Bürgermeister entstand die neue Ortsmitte. Quelle: Ron Niebuhr Archiv

Denn der 86-Jährige will weiter machen. Doch in der jüngsten Sitzung zur Listenaufstellung lief es nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Nachdem ein Parteifreund ihn vorgeschlagen hatte, kam es zur Abstimmung: Von 23 Wahlberechtigten erhielt Reinemann acht Stimmen. Das reichte nicht, um auf die Liste zu kommen.

Papenteichs CDU-Vorsitzende Monika Kleemann und Telse Dirksmeyer-Vielhauer, Chefin der Samtgemeinderatsfraktion, würdigen die Verdienste Reinemanns. Sie verweisen aber auch auf Gespräche mit dem Urgestein vor der Versammlung, freiwillig auf eine weitere Kandidatur zu verzichten – auch wenn es allen Seiten nicht leicht gefallen sei. „Er hat eine Menge gemacht, viel Freizeit geopfert“, sagt Kleemann. Dirksmeyer-Vielhauer: „Wir sehen die Verdienste.“

„Manchmal muss man ein Wahlergebnis akzeptieren“

Sich doch auf die Liste setzen lassen zu wollen, ist nicht gelungen. „Die Leute, die ihn nicht gewählt haben, werden sich ihre Gedanken gemacht haben“, sagt Kleemann. „Manchmal muss man ein Wahlergebnis akzeptieren.“

Reinemann sieht sich wegen seines Alters diskriminiert – und sich selbst immer noch als fit genug an für eine weitere Wahlperiode. Enttäuscht zog er nun seine Konsequenzen und trat aus der CDU aus. „Ich bedaure seinen Schritt“, sagt Kleemann. „Ich finde es schade, dass es diesen Weg genommen hat.“ Reinemann wäre auch als Bürgervertreter weiterhin willkommen gewesen. Kleemann bietet ihm weiterhin Gespräche an.

Kreisvorsitzender: Fair mit ihm umgegangen

Auch Kreisvorsitzender Andreas Kuers bedauert den Austritt Reinemanns aus der CDU. „Ich finde es schade. Ich hätte es anders für ihn gewünscht, er hat sehr viel geleistet.“ Der Kreisverband habe den Schritt des Gemeindeverbandes nicht zu beurteilen, dieser entscheide autonom. Was Kuers seinen Papenteicher Parteifreunden aber bescheinigt: „Man hat sich sehr fair mit ihm auseinander gesetzt.“

Die Wellen über das weitere politische Streben Reinemanns schlagen nun hoch im Papenteich. Wechselt er möglicherweise zu den Grünen, zu denen er vor allem im Meiner Gemeinderat ein gutes Verhältnis pflegt? „Die Frage stellt sich deswegen noch nicht, weil er bei uns noch nicht offiziell nachgefragt hat“, sagt Dr. Arne Duncker von Bündnis 90/Die Grünen.

Geht Reinemann als Parteiloser ins Rennen?

Reinemann selbst bleibt dabei: „Ich kandidiere auf jeden Fall. Wie, das werden wir sehen.“ Sowohl in den Samtgemeinderat, als auch in den Gemeinderat will er wieder einziehen. Unter Umständen als Parteiloser. Dabei setzt er auf die Wahlergebnisse der Vergangenheit. Es habe so manches Mal – auch im Kreistag – den Einzug vom letzten Listenplatz weg dank seiner Direktstimmen geschafft.

Von Dirk Reitmeister