Papenteichs Samtgemeinderat will mehrheitlich auf Schwülpers Grundschulsportplatz verzichten

Papenteich

Gleich die erste Sitzung des Papenteicher Samtgemeinderates, die on- und offline stattfand, hatte es in sich. Besonderen Diskussionsbedarf gab es zum Sportplatz der Grundschule Schwülper. Die Fläche hat die Samtgemeinde lediglich gepachtet. Die Eigentümerin ist wohl nur bereit, den Vertrag um zehn Jahre zu verlängern – zu kurz, um die nötigen baulichen Veränderungen und die damit verbundenen Kosten von rund 200 000 Euro zu rechtfertigen, meinte die Gestaltungsgemeinschaft aus SPD, Grünen und CDU. Sie beantragte daher, den Pachtvertrag nicht zu verlängern und Mittel nur für den Rückbau der vorhandenen Sportanlagen (30 000 Euro) und die womöglich erforderliche Beförderung der Kinder zum Sportplatz der Oberschule per Schulbus (20 000 Euro) vorzusehen.

Dagegen machte die Gruppe WGP/FDP mobil: „Ziel muss sein, für jede Schule einen Sportplatz vorzuhalten“, sagte Hermann Schölkmann (WGP). Zudem brauche man den Platz als Notfallsammelpunkt, etwa bei einem Brand. Sein Antrag: Den Pachtvertrag um ein Jahr verlängern, um Zeit für Verhandlungen mit der Eigentümerin zu gewinnen – über einen langfristigen Pachtvertrag oder den Verkauf zumindest einer Teilfläche.

Vorwürfe in Richtung Samtgemeindebürgermeisterin

Wolfgang Stindl (Grüne) meinte, dass alles vom Antrag der Gestaltungsgemeinschaft erfasst würde. Ingrid Richter (CDU) bedauerte, dass die Samtgemeindeverwaltung bisher kaum nach einer Lösung gesucht habe. Und Uwe-Peter Lestin (SPD) bemängelte, dass die Verwaltungsspitze zu selten mit am Verhandlungstisch gesessen habe. Das wies Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn entschieden zurück: „Wir haben allerdings auf unsere Anfragen an die Gemeinde Schwülper nie brauchbare Antworten bekommen.“ Timm Brandes (CDU) versuchte die Wogen zu glätten: „Wir müssen nach vorne schauen.“ Man sei sich doch einig darin, den Platz für Schulsport erhalten zu wollen. Schölkmanns Antrag lehnte der Rat mehrheitlich ab, den der Gestaltungsgemeinschaft nahm man mehrheitlich an.

Weitere Schulthemen auf der langen Tagesordnung: In die Grundschulen sowie die Außenstelle der Oberschule Papenteich werden dezentrale Einzelraumlüftungsanlagen eingebaut für 3,04 Millionen Euro, von denen fast 2,25 Millionen Euro als Fördermittel zu erwarten sind.

Neue Sporthalle an der Grundschule Vordorf geplant

Eine neue Sporthalle wird am Standort der jetzigen Halle der Grundschule Vordorf errichtet. Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe mit Verwaltungsvertretern soll Planung und Baufortschritt sowie -Kosten überwachen. Für die Planung werden 340 000 Euro 2022 veranschlagt, 2,4 Millionen Euro für den Bau im Folgejahr.

Starkregenanalyse und Skateranlage Die Samtgemeinde beteiligt sich an den Kosten für die Erstellung einer Starkregenanalyse mit 50 Prozent der Kosten, die auf die Gemeinden Rötgesbüttel und Meine entfallen, sofern diese sich am Projekt der Gemeinde Isenbüttel finanziell beteiligen, höchstens jedoch mit 4 800 Euro. Im Haushaltsplan 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung fürs Folgejahr in Höhe von 40 000 Euro vorgesehen, um eine Skateranlage in Groß Schwülper zu bauen. Die Gemeinde Schwülper sucht derweil nach einer geeigneten Fläche.

Für den Ganztagsbetrieb der Meiner Grundschule wird eine Mensa errichtet. Die Planung schlägt 2022 mit 300 000 Euro zu Buche, der Bau 2023 und 2024 mit 642 000 beziehungsweise rund 1,7 Millionen Euro. Fördermittel werden beantragt. 25 000 Euro stehen für die Planung der weiteren Sanierung bereit. In der Grundschule Groß Schwülper wird die Aula für 15 000 Euro umgestaltet. In der Grundschule Adenbüttel werden Räume dem Medienkonzept entsprechend ausgestattet. Zudem wird Sichtschutz für 8500 Euro installiert.

Von Ron Niebuhr