Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin befürwortet 4000 Quadratmeter Fläche für Abbesbütteler Feuerwehrhaus

Papenteich

Die Gemeinde Meine bleibt am Zug in der Frage nach der Größe für ein passendes Grundstück für ein neues Feuerwehrhaus in Abbesbüttel. Im Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde erläuterte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn nun noch einmal, dass es weder durch die Normvorschriften nach DIN noch durch die Samtgemeinde selbst eine Vorgabe zur Größe der Fläche gebe.

Ines Kielhorn wies darauf hin, dass man die Größe von 2500 Quadratmetern für den Flächennutzungsplan der Samtgemeinde aus dem Bebauungsplanentwurf der Gemeinde Meine entnommen habe – übliches Verfahren. Als Samtgemeinde würde man es aber durchaus begrüßen, wenn die Gemeinde ein größeres Grundstück stellen würde und die Abbesbütteler Feuerwehr dadurch mehr Fläche zur Verfügung hätte – im Raum standen 4000 Quadratmeter Grundstücksgröße. Eine entsprechende Stellungnahme mit dem Wunsch hätten Orts- und Gemeindefeuerwehr abgegeben. Ines Kielhorn betonte: „Anders als bei anderen Feuerwehren steht in Abbesbüttel keine angrenzende Freifläche zur Nutzung durch die Feuerwehr zur Verfügung. In Bechtsbüttel, Gravenhorst und Grassel, ebenso in Wedesbüttel ist das der Fall.“ Daher wäre es schön, wenn auch die Feuerwehr in Abbesbüttel eine entsprechende Grundstücksgröße hätte.

Die Entlastung des Ehrenamts im Bereich Feuerschutz bleibt Thema

Weiterhin ging es um das Thema Entlastung des Ehrenamts im Bereich Feuerschutz. Ausschussvorsitzender Sebastian Mehlmann hatte dazu um einen Sachstand gebeten. Bedingt durch den Wechsel in der Leitung des vorrangig zuständigen Ordnungsamts der Samtgemeinde zum Beginn dieses Monats kann das Thema dort aber erst zum zweiten Quartal dieses Jahres umfassend beleuchtet werden. Mit der geplanten Erstellung des Feuerwehrbedarfsplanes werden auch Ansätze und Erkenntnisse erwartet, mit denen eine Entlastung des Ehrenamtes erreicht werden kann. Der neue Ordnungsamtsleiter Arkadiusz Szczesniak stellte sich den Politikern im Ausschuss auch persönlich vor. Im Bereich des Bauamtes werden derzeit keine Maßnahmen gesehen, durch die eine zusätzliche Entlastung der Ehrenamtlichen erreicht werden kann.

Schließlich gaben die Ausschussmitglieder noch einstimmig grünes Licht für eine Personalie und eine Ehrung. Jan Klages, Ortsbrandmeister aus Grassel, soll zum stellvertretenden Gemeindebrandmeister ernannt werden. Und Werner Auerbach aus Bechtsbüttel, 18 Jahre lang Ortsbrandmeister und davor stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Bechtsbüttel, wird zum Ehrenortsbrandmeister ernannt. Die Ehrung erfolgt in Anerkennung und Würdigung seines Wirkens im Brandschutz.

Von Chris Niebuhr