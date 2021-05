Papenteichs Politik will die Feuerwehren entlasten

Papenteich

Immer mehr Schreibkram und Schrauberei statt Zeit für die eigentlichen Aufgaben bei den Feuerwehren? Die Entlastung ehrenamtlich tätiger Feuerwehrleute von Verwaltungsaufgaben und Wartungsarbeiten war das Hauptthema der jüngsten Sitzung des Feuerschutzausschusses der Samtgemeinde Papenteich. Die Politiker waren sich einig, das Problem anzugehen, und wollen dazu eine Sondersitzung im Juli anberaumen.

Ausschussvorsitzender Sebastian Mehlmann und SPD-Fraktionschef Randolf Moos hatten den Antrag eingebracht. Hintergrund war, dass es unter anderem mit dem Feuerwehrverwaltungs-Computerprogramm „FeuerOn“ neue Möglichkeiten gibt, für Entlastung der Wehren zu sorgen. Darüber war in einer der vergangenen Sitzungen bereits informiert worden. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, weiter an dem Thema arbeiten zu wollen. Sie folgten dem Vorschlag der SPD zu einer Sondersitzung, während der die Gemeindefeuerwehr konkret benennen möge, in welchen Bereichen sie sich Entlastung wünscht. Mehlmann und Moos denken dabei etwa an die Schwerpunkte Administration, Wartung, Instandhaltung und Dokumentation.

Zwei neue Fahrzeuge sind im Papenteich angekommen

Bereits im Dienst: Das neue Meiner TLF 3000. Quelle: Feuerwehr Papenteich

Außerdem nutzten die Feuerwehren Meine und Lagesbüttel die Gelegenheit und stellten den Politikern ihre neu beschafften Fahrzeuge vor. Die Feuerwehr Meine hat ein Tanklöschfahrzeug, Typ TLF 3000, bekommen. Für Lagesbüttels Feuerwehr war von der Samtgemeinde ein Tragkraftspritzenfahrzeug, Typ TSF-W, angeschafft worden. Das Meiner Fahrzeug war von Ziegler bereits im Dezember 2020 ausgeliefert worden. Es verfügt über einen 4000-Liter-Löschwassertank und bietet Platz für Fahrer plus fünf Feuerwehrleute. Zur Ausstattung des 290-PS-Fahrzeugs zählen neben der Pumpe unter anderem der Pump-und-Roll-Betrieb, LED-Umfeldbeleuchtung und LED-Scheinwerfer auf dem Fahrerhaus.

Das TSF-W der Feuerwehr Lagesbüttel war im März diesen Jahres eingetroffen. Die Neubeschaffung folgte dem Brandschutzkonzept der Samtgemeinde, das für Feuerwehren mit Grundausstattung entsprechende Fahrzeuge vorsieht. Es wurde auf einem Iveco Daily aufgebaut, die Kabine ist in den Aufbau integriert. Auf dem Fahrzeug wurde aber dennoch nicht nur die Norm-Beladung vorgesehen, sondern auch Zusatzbeladung wie Stromerzeuger und Beleuchtungseinheit, Kettensäge und Tauchpumpe sind an Bord. Zudem ist das Dach begehbar, ein Dachkasten nimmt die umfangreiche Beladung auf. Ebenso verbaut wurde ein Lichtmast, der Wassertank fasst 1000 Liter.

Neuer Ortsbrandmeister für Rötgesbüttel

Dann ging es noch um Personalien: Für die Ortsfeuerwehr Rötgesbüttel folgten die Politiker den Vorschlägen aus der Wehr zur Umbesetzung des Kommandos: Zum Ortsbrandmeister soll der Samtgemeinderat Mike Hausmann ernennen, zu seinem Stellvertreter Henrik Hofmann. In Rötgesbüttel steht zudem auch das nächste große Projekt der Samtgemeinde im Bereich Feuersschutz an. Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn informierte darüber, dass Anfang Juni die Entwürfe für den Neubau des dortigen Feuerwehrhauses der Politik vorgestellt werden sollen. „Damit wir dort vorankommen“, sagte sie.

Von Chris Niebuhr